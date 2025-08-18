Russell Crowe a New York-i balhézásáról és a letartóztatásáról vallott

2005-ben Russell Crowe szállodai balhéjával voltak tele a hírek. A pályája csúcsán álló sztár a New York-i Mercer Hotelben támadt a recepciósra.

A Gladiátor sztárja egy telefonnal dobta meg a szállodai alkalmazottat.

Crowe azon dühödött fel, hogy miután nem tudta a szobájából telefonon elérni az Ausztráliában élő (akkori) feleségét, a recepciós nem teljesítette a kívánságát, hogy teremtsen összeköttetést a nővel.

Ezt követően az őrjöngő színész egy telefont vágott a szállodai alkalmazotthoz, aki könnyebb sérülést szenvedett. Crowe-t bilincsben vezette el a rendőrség.

A sztár, aki többször is forgatott Magyarországon, most, húsz év elteltével a The Daily Telegraph-nak vallott az esetről, írja a Sky News Australia.

A megbánás híve vagyok

– mondta el a színész a hírhedt esettel kapcsolatban.

Hozzátette, hogy sokszor megbánta a tettét, és most, hogy a hatodik X-et tapossa, már meg tud bocsátani magának a “rossz napjaiért”.

A lap emlékeztet rá: Crowe 20 évvel ezelőtt bűnösnak vallotta magát a tárgyalásán és elkerülte a börtönt. A recepciós pere egyezséggel zárult, a kifizetett összeg nem ismert, de állítólag hat számjegyű volt.