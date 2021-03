Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","shortLead":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","id":"20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b29b18b-1787-490f-91df-e5f75528ca9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","timestamp":"2021. március. 12. 07:59","title":"Nem lesz gyakori látvány az utakon a legújabb Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","shortLead":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","id":"20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c342f3de-c05a-4ebf-b0b9-a34ebd37fb9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2021. március. 10. 21:10","title":"Benyújtották a 25 éven aluliak szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c087431-326f-44f4-a4ac-4a0aa818b835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes V8-as motorral szerelt Grand Wagoneert a Cadillac Escalade ellenfelének szánja a gyártó. ","shortLead":"A 6,4 literes V8-as motorral szerelt Grand Wagoneert a Cadillac Escalade ellenfelének szánja a gyártó. ","id":"20210311_amerikai_mercevel_is_hatalmas_divatterepjaro_a_jeep_ujdonsaga_wagoneer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c087431-326f-44f4-a4ac-4a0aa818b835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98677000-6654-49f2-a803-12450540f1b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_amerikai_mercevel_is_hatalmas_divatterepjaro_a_jeep_ujdonsaga_wagoneer","timestamp":"2021. március. 11. 11:21","title":"Amerikai mércével is jókora divatterepjáró a Jeep újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, nem látnak tovább március 22-nél, ezért ígérni sem mer semmit arról, lesz-e nyitás húsvétig. A miniszter a hvg.hu kérdésére azt mondta, több mint 10 ezer koronavírusos beteg lehet majd kórházban. ","shortLead":"Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, nem látnak tovább március 22-nél, ezért ígérni sem mer semmit arról, lesz-e...","id":"20210311_husvet_nyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58bdbd6-601e-444c-a3c5-557f83ce84cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_husvet_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 12:00","title":"Gulyás: Jövő héten dönt a kormány, lehet-e nyitni húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb05527-3687-4549-bf92-f44dcb830e4b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jégpálya, saját benzinkút, hegybe vájt borospince – remek vendégcsalogatók lennének egy Airbnb-foglalásnál is. Ezek azonban az orosz elnök 400 milliárdos dácsájának extrái, amik a Duma Aktuált is megihlették. ","shortLead":"Jégpálya, saját benzinkút, hegybe vájt borospince – remek vendégcsalogatók lennének egy Airbnb-foglalásnál is. Ezek...","id":"20210310_Duma_Aktual_Putyin_dacsaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb05527-3687-4549-bf92-f44dcb830e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44945-bb3d-4341-a6ac-065af7a192d9","keywords":null,"link":"/360/20210310_Duma_Aktual_Putyin_dacsaja","timestamp":"2021. március. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki húzza ki a kukát a kapuhoz Putyin palotájánál? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","shortLead":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","id":"20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8945-121c-43e3-bb58-60ad952baa1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","timestamp":"2021. március. 11. 14:35","title":"Jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson&Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg nem nevezett lapnak.","shortLead":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg...","id":"20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474eeb6d-c4b1-4c99-9ce9-d0271ea4c91e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","timestamp":"2021. március. 12. 08:33","title":"Beperelte a MacBook Pro egyik tervezőjét az Apple, mert adatokat lopott ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]