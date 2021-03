Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","shortLead":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","id":"20210316_iran_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f815a3a-d37a-49e2-bd3f-c1bcf71ba2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_iran_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 19:54","title":"Irán előállt egy újfajta koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0152e14e-507c-4317-b4ff-5b28df31f63a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tokiói olimpia újabb szervezője bukott bele abba, hogy nem gondolta át, mit mond.\r

","shortLead":"A tokiói olimpia újabb szervezője bukott bele abba, hogy nem gondolta át, mit mond.\r

","id":"20210318_Azt_hitte_jo_otlet_malacjelmezbe_oltoztetni_egy_plus_size_modellt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0152e14e-507c-4317-b4ff-5b28df31f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5a4ea-b651-46b1-8ae3-b2533a3111d0","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Azt_hitte_jo_otlet_malacjelmezbe_oltoztetni_egy_plus_size_modellt","timestamp":"2021. március. 18. 09:02","title":"Azt hitte, jó ötlet malacjelmezbe öltöztetni egy plus size modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","shortLead":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","id":"20210318_lotto_nyertes_milliardos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30e69ad-520f-4a91-9e1a-356e5f9864a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_lotto_nyertes_milliardos","timestamp":"2021. március. 18. 10:15","title":"Megszólalt az ötös lottón majd 4 milliárdot nyert játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszban 2,5 millió, a Bentleyben mintegy 14 millió forintos kár keletkezett.





","shortLead":"A buszban 2,5 millió, a Bentleyben mintegy 14 millió forintos kár keletkezett.





","id":"20210317_Vademeles_Berki_Krisztian_buntetofekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd17280-997b-4664-85b0-95722b66d809","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Vademeles_Berki_Krisztian_buntetofekezes","timestamp":"2021. március. 17. 11:39","title":"Letöltendőt kértek Berki Krisztiánra a három évvel ezelőtti büntetőfékezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon, de már otthon folytathatja a gyógyulást.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon...","id":"20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb587f0-44af-4dc3-8a3a-907f6f10d098","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 17. 08:35","title":"Tiger Woods elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő mélyaltatásban volt, amikor betegtársa egy ollóval rátámadt.","shortLead":"A nő mélyaltatásban volt, amikor betegtársa egy ollóval rátámadt.","id":"20210317_covid_osztaly_szurkalas_tanarno_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dcef6a-6437-488a-8815-9fb982571039","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_covid_osztaly_szurkalas_tanarno_budapest","timestamp":"2021. március. 17. 14:13","title":"Meghalt a nő, akit egy másik beteg szurkált össze egy fővárosi kórház Covid-osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2652214-0a43-408a-a67b-e47d39ddf0ec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Böjte Csaba szerzetes már aláírta.","shortLead":"Böjte Csaba szerzetes már aláírta.","id":"20210317_Peticio_gyerekvallalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2652214-0a43-408a-a67b-e47d39ddf0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809987f5-e6d9-4e08-b233-68d4c15e04ae","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Peticio_gyerekvallalas","timestamp":"2021. március. 17. 15:55","title":"Petícióval indítanák be a gyerekvállalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]