[{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","shortLead":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","id":"20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d235857b-27b6-4fc6-a960-6d1b8e65f3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","timestamp":"2021. március. 25. 06:50","title":"Csökken az üzemanyagok jövedéki adója áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e478169-a6c6-41af-881a-43ed58d7d1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","timestamp":"2021. március. 24. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Dubajozás a Covid-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította a rendőrség.","shortLead":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította...","id":"20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57090bc0-3e02-4c12-af14-52665be06dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","timestamp":"2021. március. 24. 20:10","title":"Még mindig nyomoznak Borkai Zsolt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója reméli, hogy hamarosan vizsgálhatják a kínai vakcinát.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója reméli, hogy hamarosan vizsgálhatják a kínai vakcinát.","id":"20210324_sinopharm_ema_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401cee1-04af-4541-b8da-161fd542df9c","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_sinopharm_ema_targyalas","timestamp":"2021. március. 24. 11:22","title":"Már az uniós gyógyszerügynökség is tárgyal a Sinopharm-vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","shortLead":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","id":"20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913729bd-02c1-4788-9c57-0f80bad7b0e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 24. 07:34","title":"A Magyar Rezidens Szövetség elnöke szerint Orbán inasozása kiverte a biztosítékot a rezidenseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e584cab-1cda-4d4f-a3b6-2199368ab234","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az olaszok és a németek is simán nyertek.","shortLead":"Az olaszok és a németek is simán nyertek.","id":"20210326_Vbselejtezok_Spanyolorszag_Zlatan_Ibrahimovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e584cab-1cda-4d4f-a3b6-2199368ab234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b95994-b810-46fe-bd7e-74992df6df0c","keywords":null,"link":"/sport/20210326_Vbselejtezok_Spanyolorszag_Zlatan_Ibrahimovic","timestamp":"2021. március. 26. 05:18","title":"Vb-selejtezők: Botlottak a spanyolok, Ibrahimovic gólpasszal tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","shortLead":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","id":"20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c8e12f-90d6-43a5-9675-48cd228bb2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","timestamp":"2021. március. 25. 17:07","title":"Lehet bitcoinért Teslát venni, de még szerintük sem feltétlen okos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b73ccd1-62de-4ab2-adaf-17be8aba6548","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli államok között elsőként ott nem lesznek kivégzések.\r

","shortLead":"A déli államok között elsőként ott nem lesznek kivégzések.\r

","id":"20210325_halalbuntetes_eltorlese_usa_virginia_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b73ccd1-62de-4ab2-adaf-17be8aba6548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d3c1ce-39d4-4717-af97-c2706b085d39","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_halalbuntetes_eltorlese_usa_virginia_allam","timestamp":"2021. március. 25. 06:36","title":"Eltörölték a halálbüntetést Virginia államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]