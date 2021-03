Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","shortLead":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","id":"20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbac0c3-5d5e-4e05-9ce1-f1b6d84496b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","timestamp":"2021. március. 29. 18:35","title":"Ezermilliárdot spóroltak a németek a világjárvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","shortLead":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e0eb01-65ac-4753-a583-f280e88320bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","timestamp":"2021. március. 29. 19:03","title":"A független tesztlabor szerint ez most a világ legjobb kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egész Németországban a 60 éven felüliekre korlátozzák az új típusú koronavírus okozta Covid–19-betegség elleni AstraZeneca-féle védőoltás használatát. A döntést Angela Merkel német kancellár jelentette be.","shortLead":"Egész Németországban a 60 éven felüliekre korlátozzák az új típusú koronavírus okozta Covid–19-betegség elleni...","id":"20210331_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany_nemetorszag_stiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7806ee2-158a-4401-b41a-38370eda53d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany_nemetorszag_stiko","timestamp":"2021. március. 31. 08:18","title":"Nem oltanak be AstraZeneca-vakcinával 60 évesnél fiatalabbakat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül...","id":"20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d3e00-6235-4712-aed0-4df00f39fcac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","timestamp":"2021. március. 29. 18:12","title":"Halálra gázolt egy gyalogost, majd a hazájába menekült egy lengyel sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58d9f67-fb6a-437b-8484-e4ab825832e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agrárszakember 2010 és 2014 között volt országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja.","shortLead":"Az agrárszakember 2010 és 2014 között volt országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja.","id":"20210330_meghalt_varga_geza_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58d9f67-fb6a-437b-8484-e4ab825832e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5cefde-a569-487d-bf4d-028c4dd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_meghalt_varga_geza_jobbik","timestamp":"2021. március. 30. 11:31","title":"Elhunyt Varga Géza, a Jobbik volt képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba bukott bele.","shortLead":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba...","id":"20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a772e-3198-46f8-b4c5-ce6d5e927798","keywords":null,"link":"/vilag/20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","timestamp":"2021. március. 30. 18:38","title":"Elfogadta Igor Matovic lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","shortLead":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","id":"20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13021bfc-a0c2-4af4-bcc5-038657352da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","timestamp":"2021. március. 29. 16:09","title":"Senki nem halt meg koronavírusban az elmúlt 24 órában Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","shortLead":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","id":"20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b15188-e598-4f64-a31d-9ce408a4fcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","timestamp":"2021. március. 30. 15:54","title":"Eltűnt a 12 éves Gusztáv, a rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]