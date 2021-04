Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes lehet várniuk azoknak az iPhone-rajongóknak, akiknek fontos a minőségi képek készítése. A jövő évi telefonok ugyanis jelentős frissítést kaphatnak.","shortLead":"Érdemes lehet várniuk azoknak az iPhone-rajongóknak, akiknek fontos a minőségi képek készítése. A jövő évi telefonok...","id":"20210414_iphone_ok_2022_kamera_ming_chi_kuo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffd632-8046-4210-a00d-af4bd86b389d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_iphone_ok_2022_kamera_ming_chi_kuo","timestamp":"2021. április. 14. 13:03","title":"A jövő évi iPhone-okban már 48 megapixeles kamera lesz – állítja az Apple-elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","shortLead":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","id":"20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa026537-523f-49f9-af77-692abe278989","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 14. 17:58","title":"Továbbra is magas a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában hunyt el.","shortLead":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában...","id":"20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7a48a-4397-4e8e-8242-a376f1eb4f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","timestamp":"2021. április. 13. 11:59","title":"Meghalt Rácz Sándor István 56-os szabadságharcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","shortLead":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","id":"20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa6707-f157-4701-a567-194b4da677e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"A Jobbik LMP-s politikust támogat a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","shortLead":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","id":"20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ad259-86e5-42d8-9f6e-dc915defc7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","timestamp":"2021. április. 14. 17:41","title":"Gázpisztollyal lövöldöztek Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rákapcsol a HarmonyOS fejlesztésére a Huawei; a kínai cég készülékek millióit tervezi bevonni azok közé, melyeken az új felület lesz futtatható.","shortLead":"Rákapcsol a HarmonyOS fejlesztésére a Huawei; a kínai cég készülékek millióit tervezi bevonni azok közé, melyeken az új...","id":"20210414_huawei_harmonyos_mobil_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106e8ada-30dc-486d-8161-5d0b552abc6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_huawei_harmonyos_mobil_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","timestamp":"2021. április. 14. 08:33","title":"A Huawei még idén több mint 300 millió készülékre tenné elérhetővé új operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f936a-e9a3-4836-9da5-9576d140bb76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","timestamp":"2021. április. 14. 09:21","title":"335 km/h végsebességű új kabrió a Bentleytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő újdonságokat. Hivatalos dokumentumok alapján már ki lehet következtetni, mik lesznek ezek.","shortLead":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő...","id":"20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329137-93af-45e4-85bd-ca691e2e2247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","timestamp":"2021. április. 13. 12:03","title":"Jön az Ikea Titan, egy otthonra szánt hangszóró, amit látni sem lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]