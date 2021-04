Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fürjes Balázs államtitkár sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy két külön projektről van szó, amelyek nem is érintik egymást.","shortLead":"Fürjes Balázs államtitkár sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy két külön projektről van szó, amelyek nem is érintik...","id":"20210415_Furjes_fudan_diakvaros_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5cf0e9-fcc1-4e7a-8363-9060e3fb13af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Furjes_fudan_diakvaros_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. április. 15. 16:07","title":"A Déli Városkapu sarkába költözik a Fudan Egyetem, a Diákváros marad a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz, a Facebook rendszere “kivetette magából”.","shortLead":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz...","id":"20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c0f9df-7b61-4a24-a446-cb43b15b8239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 10:33","title":"Tóth Vera élő videóban biztatott az oltás felvételére, de állítja, annyian jelentették, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202115_ha_acsend_beszelni_tudna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c59228-1464-4316-9b0b-37364ab182df","keywords":null,"link":"/itthon/202115_ha_acsend_beszelni_tudna","timestamp":"2021. április. 15. 10:30","title":"Jakus Ibolya: Ha a csend beszélni tudna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot hamar kikezdték a közösségi médiában. A „nagy találmány” egy rózsaszín kesztyű, amely a nők szerint nem, hogy teljesen felesleges, de stigmatizálja is a menstruációt.","shortLead":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot...","id":"20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5faac-d620-4419-9a3f-bf77fa361430","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","timestamp":"2021. április. 15. 15:32","title":"Rózsaszín kesztyűvel kínáltak álmegoldást a nők menstruációs gondjaira – nem tették zsebre, amit kaptak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Welt című német lap információi szerint a kancellár ezen a héten kaphatja meg a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"A Welt című német lap információi szerint a kancellár ezen a héten kaphatja meg a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210415_AstraZenecaval_oltjak_penteken_Angela_Merkelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c4d123-819f-448e-b475-16fda46533be","keywords":null,"link":"/elet/20210415_AstraZenecaval_oltjak_penteken_Angela_Merkelt","timestamp":"2021. április. 15. 15:52","title":"AstraZenecával oltják pénteken Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4704a-6872-4fc9-877d-383961c346fc","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Nagy a nyüzsgés Bodrogkeresztúron ilyenkor áprilisban, Reb Sájele csodarabbi halálának évfordulóján, amikor ezrével érkeznek a jószerencsét és egészséget remélő zarándokok. A polgármester aggódik a járványhelyzet és a nagy tömeg miatt, de a vendégek nem zavartatják magukat, mert vallási rendezvényekre nem vonatkozik a járványügyi tiltás, és jóformán mindenki be van oltva.","shortLead":"Nagy a nyüzsgés Bodrogkeresztúron ilyenkor áprilisban, Reb Sájele csodarabbi halálának évfordulóján, amikor ezrével...","id":"20210416_bodrogkeresztur_haszid_zsidok_steiner_sajele_csodarabbi_zarandoklat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4704a-6872-4fc9-877d-383961c346fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9332eca9-1c4c-4159-bb68-47c40808f0ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_bodrogkeresztur_haszid_zsidok_steiner_sajele_csodarabbi_zarandoklat","timestamp":"2021. április. 16. 12:50","title":"Sok rendőr és ideges polgármester figyelte, ahogy ezrek ünneplik a Bodrog-parti csodarabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka elektromos kínálatába.","shortLead":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka...","id":"20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8200071-687b-4889-a783-63d86f4b9006","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","timestamp":"2021. április. 15. 04:25","title":"Az Audinak is megérkezett az elektromos „tömegautója” – itt Q4 e-tron ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig beoltottaknak összesen egy százaléka betegedett meg, a cél pedig a lakosság hatvan százalékának a beoltása. A kínai vakcinából nem kell harmadik dózis, Gulyás Gergely szerint a Sinopharm még hatásosabb is, mint a nyugati oltóanyagok, de a Szputnyik is jobb.","shortLead":"Az eddig beoltottaknak összesen egy százaléka betegedett meg, a cél pedig a lakosság hatvan százalékának a beoltása...","id":"20210415_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd59410-b0f6-48a3-b838-f2bfa050c8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 15. 11:11","title":"Gulyás Gergely: A kínai vakcina hatásosabb, mint a nyugatiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]