[{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A feléledő járvánnyal küzdő Japánban ismét többhónapos rekordot döntött a súlyos koronavírusos fertőzöttek száma vasárnapi adatok szerint.","shortLead":"A feléledő járvánnyal küzdő Japánban ismét többhónapos rekordot döntött a súlyos koronavírusos fertőzöttek száma...","id":"20210502_Ujra_felerosodott_a_koronavirusjarvany_Japanban_nem_sokkal_az_olimpia_kezdete_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad549d26-94e8-42a6-bd37-f253bf631e88","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Ujra_felerosodott_a_koronavirusjarvany_Japanban_nem_sokkal_az_olimpia_kezdete_elott","timestamp":"2021. május. 02. 18:22","title":"Újra felerősödött a koronavírus-járvány Japánban, nem sokkal az olimpia kezdete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének magángépével csapódtak a Mexikói-öböl habjaiba. Az űrhajósok és a torony egymással viccelődtek a visszaérkezés után.","shortLead":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének...","id":"20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf5162-c16b-441c-9bb2-9b9014c74806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","timestamp":"2021. május. 02. 10:35","title":"Magángéppel csapódtak az óceánba a visszatérő űrhajósok - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","shortLead":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","id":"20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeefdeb-1ee3-41a4-9805-924f0d7a0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. május. 01. 15:35","title":"Tilos és veszélyes, mégis Dél-Ázsiából rendelt gyógyszert a koronavírus ellen egy piliscsabai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magánrendezvényen legfeljebb tíz ember vehet részt, a sporteseményeket csak nézők nélkül lehet megtartani, éjszaka pedig tilos az alkohol árusítása. ","shortLead":"Magánrendezvényen legfeljebb tíz ember vehet részt, a sporteseményeket csak nézők nélkül lehet megtartani, éjszaka...","id":"20210501_Horvatorszag_jarvanyugyi_intezkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6169e8b7-b460-44c5-a26b-3db351d0cdc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Horvatorszag_jarvanyugyi_intezkedes","timestamp":"2021. május. 01. 22:01","title":"Horvátország még két héttel meghosszabbította a járványügyi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi ülésén. ","shortLead":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi...","id":"20210503_kariko_katalin_mta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0aefe5-6c18-49f2-bdce-8c35091900bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_kariko_katalin_mta","timestamp":"2021. május. 03. 10:37","title":"Itt nézheti vissza Karikó Katalin előadását a Magyar Tudományos Akadémián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","shortLead":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","id":"20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8241ff4-524d-40f9-a450-aea2f120eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","timestamp":"2021. május. 03. 10:05","title":"Az ATV bojkottjára szólít fel Tamás Gáspár Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pici már pár hónapos, de eddig nem beszélt róla a köztársasági elnök és felesége.","shortLead":"A pici már pár hónapos, de eddig nem beszélt róla a köztársasági elnök és felesége.","id":"20210501_Megszuletett_Ader_Janos_elso_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b38e4f-2893-40f1-ba1a-ffbee2fc8f63","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Megszuletett_Ader_Janos_elso_unokaja","timestamp":"2021. május. 01. 19:23","title":"Megszületett Áder János első unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó sörözést tervez - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó...","id":"20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dae95b-2993-4b53-9b37-cda0afaaf76b","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","timestamp":"2021. május. 02. 11:08","title":"Saját, hónapokig tartó Oktoberfestet rendez Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]