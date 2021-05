Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő összefüggést találtak amerikai kutatók az oly sokak által szedett aszpirin és a légszennyezés hatása között.","shortLead":"Meglepő összefüggést találtak amerikai kutatók az oly sokak által szedett aszpirin és a légszennyezés hatása között.","id":"20210510_aszpirin_es_legszennyezes_hatasa_az_agymukodesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e5240-18d6-42aa-9a97-b2adf748ba2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_aszpirin_es_legszennyezes_hatasa_az_agymukodesre","timestamp":"2021. május. 10. 08:03","title":"Véletlenül felfedezték az aszpirin egy különös mellékhatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","shortLead":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","id":"20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c42c178-eaca-4976-9fe5-4623a49a7214","keywords":null,"link":"/elet/20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","timestamp":"2021. május. 08. 21:58","title":"Heten haltak meg a francia Alpokban lavinabalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","shortLead":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","id":"20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e57e5fc-1545-47ef-a7c0-38fbb80efd1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","timestamp":"2021. május. 08. 18:53","title":"24 fürdőszoba, 6 konyha, egy Leonardo-kézirat és egy folyó is van a házban, amelyen Bill és Melinda Gatesnek osztozkodnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","shortLead":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","id":"20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4f639a-f277-4a06-a572-0205a154d5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","timestamp":"2021. május. 09. 08:55","title":"30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. 