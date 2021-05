Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok a kínai vakcináról.","shortLead":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok...","id":"20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e54b67-5105-4909-9e56-6e0c2d563afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. május. 11. 20:21","title":"Nem pontosan azt mondta a WHO a Sinopharmról, mint amit Menczer Tamás állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","shortLead":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","id":"20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c325734-b564-4720-8050-88b5b46452a8","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 15:41","title":"Két hónapig nem fizetne a focistáinak az olasz bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22","c_author":"EFAFLEX Hungária Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.","shortLead":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás...","id":"20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e96e94-c698-4cd3-832d-492e6fa8c3f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","timestamp":"2021. május. 12. 10:30","title":"Aki kimarad, az nagyon lemarad: így lehet sikeres a cége 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bár korábban a kormány azt állította, hogy a Fudan nem vesz el területet a Diákvárostól, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint a két beruházás egy komplexumként épül meg, a sportcsarnokot és a konferenciaközpontot közösen kell majd használniuk. A benyújtott törvényjavaslat már ki is jelöli, hogy mely állami tulajdonú területeket kapná meg ingyen az egyetemet fenntartó Fudan Hungary Alapítvány. ","shortLead":"Bár korábban a kormány azt állította, hogy a Fudan nem vesz el területet a Diákvárostól, az Innovációs és Technológiai...","id":"20210512_Fudan_Egyetem_Diakvaros_osztozas_epuletek_Palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4d88fc-3d2d-48bf-8d78-361ca2def82e","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Fudan_Egyetem_Diakvaros_osztozas_epuletek_Palkovics","timestamp":"2021. május. 12. 13:17","title":"Mégis osztoznia kell a területen a Fudan Egyetemnek és a Diákvárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel együtt május 15-én életbe lép új adatvédelmi gyakorlatuk.","shortLead":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel...","id":"20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b76b39-ff92-491c-8141-281f9ec93413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","timestamp":"2021. május. 11. 19:03","title":"A németek rácsaptak a Facebook kezére, egységes EU-s lépést javasolnak WhatsApp-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fe5971-8bc8-4242-acdd-c7ed22be65fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újdonságot az androidos felhasználóknál teszteli a Facebook, néhányan már használhatják is.","shortLead":"Az újdonságot az androidos felhasználóknál teszteli a Facebook, néhányan már használhatják is.","id":"20210511_facebook_megosztas_cikkek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7fe5971-8bc8-4242-acdd-c7ed22be65fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facb547c-34a2-4885-a3eb-ab110b180841","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_megosztas_cikkek","timestamp":"2021. május. 11. 09:36","title":"Fel fog bukkanni egy új ablak a Facebookon, ha elolvasás nélkül osztana meg egy cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b42be3f-d137-47b9-9cd6-e31d55c7dead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt töltötte a hétvégét Jennifer Lopez és Ben Affleck, akik 17 évvel ezelőtt szakítottak. ","shortLead":"Együtt töltötte a hétvégét Jennifer Lopez és Ben Affleck, akik 17 évvel ezelőtt szakítottak. ","id":"20210511_Ben_Affleck_Jennifer_Lopez_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b42be3f-d137-47b9-9cd6-e31d55c7dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d77b06a-fa28-45f6-9dbc-ba1f60354dc9","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Ben_Affleck_Jennifer_Lopez_fotok","timestamp":"2021. május. 11. 11:52","title":"Felröppent a hír, hogy a 2000-es évek hollywoodi álompárja újra egymásra talált, a rajongók azóta sem térnek magukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesülésekkel ellentétben mégsem szívta fel a Pfizer-vakcinát tartalmazó fiola teljes tartalmát a fecskendőbe az az ápolónő, aki egy 23 éves orvostanhallgatónak adagolta túl a szérumot.","shortLead":"A korábbi értesülésekkel ellentétben mégsem szívta fel a Pfizer-vakcinát tartalmazó fiola teljes tartalmát...","id":"20210511_pfizer_oltas_negy_adag_tuladagolas_vakcina_vedooltas_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb80455-f7c0-4d8a-9712-d7ef676181e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_pfizer_oltas_negy_adag_tuladagolas_vakcina_vedooltas_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:03","title":"Nem hat, csak négy adag Pfizer-vakcinát adtak be véletlenül az olasz orvostanhallgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]