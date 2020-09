Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak vélt alapelvek tiszteletben tartása kerül veszélybe.","shortLead":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak...","id":"20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e274b13-f751-4957-ac0d-d46783ed844d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:02","title":"A CEU rektora szerint az SZFE-vel azt folytatja a hatalom, amit velük elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","shortLead":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","id":"20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee0372f-e9f8-43f2-a340-507df8e2352e","keywords":null,"link":"/elet/20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:55","title":"Így gyülekeznek a szurkolók a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt. A bejelentés utáni tüntetés alatt meglőttek két rendőrt.","shortLead":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt...","id":"20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a614a6be-ef01-4623-b7c7-2f7bee411a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Vádemelésig jutott a házkutatás közben agyonlőtt Breonna Taylor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","shortLead":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","id":"20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211dc301-7356-46e3-95bf-9a7313deabc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:35","title":"Ingyen fürdőbelépőt ad az időseknek a VI. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláiban, otthonaiban.","shortLead":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület...","id":"20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b5306-c6a7-4f7c-87c6-d1237ae412a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:24","title":"Tavaszig nyertek időt Iványi Gáborék a gázszolgáltatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","shortLead":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","id":"20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daf6300-4766-49c9-a27d-e400b641df67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:03","title":"Kisebb, olcsóbb laptoppal jöhet ki a Microsoft jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Z generáció kedvenc alkalmazása belátta, hogy káros a kamaszok egészségére nézve, ha fogyást, diétázást, böjtölést segítő applikációk hirdetéseit adagolják nekik. ","shortLead":"A Z generáció kedvenc alkalmazása belátta, hogy káros a kamaszok egészségére nézve, ha fogyást, diétázást, böjtölést...","id":"20200924_A_TikTok_betiltja_a_koplalast_fogyast_segito_appok_hirdeteseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc045889-3c7e-41ef-bc7d-5f6ac0c1b799","keywords":null,"link":"/elet/20200924_A_TikTok_betiltja_a_koplalast_fogyast_segito_appok_hirdeteseit","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:22","title":"A TikTok betiltja a koplalást, fogyást segítő appok hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot teszteltek, négy vett észre minden kártékony kódot.","shortLead":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot...","id":"20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8305-241d-4176-9ef0-c6e8367c6b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:03","title":"Melyik vírusirtó véd most a legjobban? Ingyen is le lehet tölteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]