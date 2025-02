Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki maga értesítette a tűzoltókat. A rendőrség közölte: kivizsgálták az ügyet, és egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre.","shortLead":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki...","id":"20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"8399a9de-a9fd-4a71-9017-80a63b64176c","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 02. 15:54","title":"A rendőrök állítják, csak baleset volt a jogvédők szerint gyanús pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást...","id":"20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2.jpg","index":0,"item":"6667077e-ea38-49a5-9a35-276305449bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","timestamp":"2025. február. 03. 20:03","title":"Komoly hátrányba kerülhettek a gyerekek a koronavírus-járvány lezárásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt elnökétől. Magyar Péter nem kér se közös ellenzéki fellépésből, se kormánykoalícióból – igaz, nemcsak Gyurcsánnyal, mással se áll össze.","shortLead":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt...","id":"20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"568f7a50-af07-4ef4-a3a8-b5fb7781cea7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 18:37","title":"Ilyen gyorsan és erősen talán még sose utasították vissza Gyurcsányt, mint tette most Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zs. András szerint veszélyes, ha bizonyos nézeteltérések nyilvánosságra kerülnek, így a bíróknak inkább a tárgyalóteremben a helyük.","shortLead":"Varga Zs. András szerint veszélyes, ha bizonyos nézeteltérések nyilvánosságra kerülnek, így a bíróknak inkább...","id":"20250203_A-Kuria-elnoke-kijelentette-hog-a-biroknak-a-targyaloteremben-a-helyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"59b14e82-94bc-4019-b685-8c3a67f89d22","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-Kuria-elnoke-kijelentette-hog-a-biroknak-a-targyaloteremben-a-helyuk","timestamp":"2025. február. 03. 16:16","title":"A Kúria elnöke szerint „most mindenki azon csámcsog, hogy jé, a bírók is pont úgy veszekednek, mint mi. Ez nagyon nagy veszély”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f31883a-0127-422a-a888-f6cadf2daf1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autóban ketten ültek, mindketten megsérültek.","shortLead":"Az autóban ketten ültek, mindketten megsérültek.","id":"20250203_rendorseg-gyor-autos-uldozes-amokfuto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f31883a-0127-422a-a888-f6cadf2daf1f.jpg","index":0,"item":"63c35695-a395-4ece-9e66-e693ba5b3ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_rendorseg-gyor-autos-uldozes-amokfuto","timestamp":"2025. február. 03. 13:57","title":"Öt rendőrautó állított meg egy opeles ámokfutót Győr belvárosában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című szerzeményével.","shortLead":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című...","id":"20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad.jpg","index":0,"item":"77ce162f-1713-48ba-8d47-2f2a74a8e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 06:35","title":"28 év után ismét Grammy-díjas a Beatles, Beyoncé pedig az első fekete nő, aki countrylemezzel vitte el a legjobb lemezért járó díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élet utat tör!","shortLead":"Az élet utat tör!","id":"20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c.jpg","index":0,"item":"52b4bff1-bb34-42fb-8694-ae89feea4c2b","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","timestamp":"2025. február. 02. 20:36","title":"Csak két nőstény volt az akváriumban - de akkor hogy született meg Yoko, a bébi macskacápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]