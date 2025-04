Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Méltányosság nincs. ","shortLead":"Méltányosság nincs. ","id":"20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9.jpg","index":0,"item":"059c2133-0a80-4357-9967-e98957942c32","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","timestamp":"2025. április. 01. 14:21","title":"Közel félmilliós autópályabírsága jött össze egy autósnak, mire megtudta, hogy rosszul adta meg a rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több ennél. Marseille környékén próbáltuk ki a négyfelé hajtással támadó román újdonságot, mely alaphangon 10 millió forintot kóstál.","shortLead":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több...","id":"20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17.jpg","index":0,"item":"9bd8826b-c153-47bf-b735-3cd166e06127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 15:18","title":"Merjünk nagyot álmodni: vezettük a legerősebb, legdrágább Daciát, a vadonatúj Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse a szilárdtest-akkumulátort.","shortLead":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse...","id":"20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016.jpg","index":0,"item":"c9d35c74-d9c0-4bc6-9e8d-6cbc951b384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","timestamp":"2025. április. 02. 09:03","title":"Érezhetően megváltoznak a Samsung fülhallgatói és órái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","shortLead":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","id":"20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94.jpg","index":0,"item":"0e89f208-a97d-475a-b9c6-e2f145770924","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","timestamp":"2025. április. 01. 07:57","title":"Csődöt jelentett a Hooters, családbarát étteremlánccá szeretnék átszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását a mesterséges intelligencia vezérli.","shortLead":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását...","id":"20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285.jpg","index":0,"item":"f0121ddb-4945-4e66-ba82-2f609b1eafa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","timestamp":"2025. március. 31. 14:03","title":"Komoly fenyegetést jelenthet a kínai hadihajóknak az új tajvani robothajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7550720-9db1-4917-bd24-a94191665611","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elvárások betartását az állami egészségbiztosító ellenőrzi.","shortLead":"Az elvárások betartását az állami egészségbiztosító ellenőrzi.","id":"20250401_korhazi-varolista-protezismutet-neak-protokoll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7550720-9db1-4917-bd24-a94191665611.jpg","index":0,"item":"4a6b6b35-2402-4e46-83e2-a14310d297d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_korhazi-varolista-protezismutet-neak-protokoll","timestamp":"2025. április. 01. 16:06","title":"Olyan hosszúak a kórházi várólisták, hogy új protokollt vezettek be a protézisműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vörös riasztás lépett életbe. ","shortLead":"Vörös riasztás lépett életbe. ","id":"20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540.jpg","index":0,"item":"32558527-1678-45cf-a903-2d3ed0439d39","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","timestamp":"2025. április. 01. 11:01","title":"Vulkánkitörés miatt kellett kimenekíteni turistákat Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]