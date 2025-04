Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét, a felépülése akár több hónapig is eltarthat.","shortLead":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét...","id":"20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3.jpg","index":0,"item":"20880f07-db71-4cb3-80c5-66ef19d6375c","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","timestamp":"2025. április. 24. 10:38","title":"Nagy Tamás a harmadik sztrókja után: „Élek, és ez a legfontosabb!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4203bf78-2065-42c8-a450-0ec0df6fc7ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Kasparnak sajtóértesülések szerint komoly szerepe volt abban, hogy az utóbbi időben többeket is elbocsátottak a minisztériumból.","shortLead":"Joe Kasparnak sajtóértesülések szerint komoly szerepe volt abban, hogy az utóbbi időben többeket is elbocsátottak...","id":"20250425_pentagon-kasper-kabinetfonok-hegseth-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4203bf78-2065-42c8-a450-0ec0df6fc7ff.jpg","index":0,"item":"4c5e24f0-cc5f-466f-b7fd-57615ac01760","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_pentagon-kasper-kabinetfonok-hegseth-tavozas","timestamp":"2025. április. 25. 17:59","title":"Váratlanul távozott a Pentagonból Hegseth kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit és kínai kutatók közösen vizsgálták meg 3222 serdülőkorú gyerek alvási szokásait, és azt találták, hogy annál jobban teljesítenek a diákok, minél többet alszanak.","shortLead":"Brit és kínai kutatók közösen vizsgálták meg 3222 serdülőkorú gyerek alvási szokásait, és azt találták, hogy annál...","id":"20250425_serdulok-alvasi-szokasai-kutatas-vizsgalat-agyi-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae.jpg","index":0,"item":"97475ac8-e8be-46a8-96e3-e2c5549abc32","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_serdulok-alvasi-szokasai-kutatas-vizsgalat-agyi-tevekenyseg","timestamp":"2025. április. 25. 20:03","title":"+15 perc alvás is komoly jelentőséggel bír a serdülőknél, segíthet megvédeni az agyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Bábel Vilmos","category":"gazdasag","description":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi kormányzat. Válaszukból kiderül, lezárnak-e további határátkelőhelyeket, veszélyben van-e az osztrák talajvíz, és hogy ők miként reagálnának, ha kimutatnák egy állattartó telepen a száj- és körömfájást. ","shortLead":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi...","id":"20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"eea7f894-2858-4137-80d9-0715870230ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 16:23","title":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határ mellett temetjük a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivan Popovot fémlopás miatt ítélték el 5 évre, miután arról beszélt, hogy a katonai hibák miatt hiába halnak meg orosz katonák Ukrajnában.","shortLead":"Ivan Popovot fémlopás miatt ítélték el 5 évre, miután arról beszélt, hogy a katonai hibák miatt hiába halnak meg orosz...","id":"20250424_ot-ev-borton-orosz-tabornok-ivan-popov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540.jpg","index":0,"item":"4986764a-7ae9-4e16-88e5-0dd7344c7103","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_ot-ev-borton-orosz-tabornok-ivan-popov","timestamp":"2025. április. 24. 13:08","title":"Öt év börtönt kapott az orosz tábornok, aki bírálta a katonai vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","shortLead":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","id":"20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c.jpg","index":0,"item":"7fc6b10a-cdf9-4ff0-a3fe-fdf156d63a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","timestamp":"2025. április. 24. 17:54","title":"Észak-koreai rakétákkal is támadták az oroszok Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos: vevőjelölt akad szép számmal. ","shortLead":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos...","id":"20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660.jpg","index":0,"item":"78ca8298-d587-488a-aeb4-8c39dca9fe36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","timestamp":"2025. április. 25. 09:03","title":"Az OpenAI után újabb két cég jelentkezett be, hogy megvenné a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6e8228-10fb-4e8e-a89e-4480e426d07d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Korábban már üzemeltetett nálunk egy hírportált a magyar származású szakember.","shortLead":"Korábban már üzemeltetett nálunk egy hírportált a magyar származású szakember.","id":"20250424_hvg-az-amerikai-bulvarblogger-budapesten-nick-denton-gawker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6e8228-10fb-4e8e-a89e-4480e426d07d.jpg","index":0,"item":"b43edb66-a95e-4d30-a3c5-9e06c0ee0337","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-az-amerikai-bulvarblogger-budapesten-nick-denton-gawker","timestamp":"2025. április. 24. 12:15","title":"Botrányosan dőlt be előző médiavállalkozása, most Budapesten alapított céget a bulvárblogger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]