[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","shortLead":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","id":"20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"e9ac6d1c-ea04-4f16-a215-c56be363a16b","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","timestamp":"2025. június. 04. 10:41","title":"A gyerekek szeme láttára akartak kirabolni egy óvodát Léván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Részletezte a KSH, miből állt össze a döbbenetesen rossz GDP-adatunk. Az ipar csúnyán húzza vissza a magyar gazdaságot, a cégek alig kezdenek bele beruházásokba, egyedül az segít, hogy az emberek már bátrabban költenek, mint a nagy infláció alatt.","shortLead":"Részletezte a KSH, miből állt össze a döbbenetesen rossz GDP-adatunk. Az ipar csúnyán húzza vissza a magyar gazdaságot...","id":"20250603_ksh-gdp-reszletes-ipar-szolgaltatas-vasarlas-fogyasztas-valsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6.jpg","index":0,"item":"5a94fc92-4c29-44e4-965e-ab78a06e0064","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_ksh-gdp-reszletes-ipar-szolgaltatas-vasarlas-fogyasztas-valsag-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 08:32","title":"Repülőrajtot ígértek, zuhanás lett – megmutatta a KSH, mitől kezdte a gazdaság ilyen szörnyen az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közlekedés biztonsága elleni vétség és ittas járművezetés miatt emeltek vádat azzal a sofőrrel szemben, aki ittasan közlekedve nem állt meg a vasúti átjárónál, és összeütközött az arra haladó mozdonnyal. A karambolt könnyebb sérülésekkel, a bírósági eljárást pedig pénzbüntetéssel megúszta.","shortLead":"Közlekedés biztonsága elleni vétség és ittas járművezetés miatt emeltek vádat azzal a sofőrrel szemben, aki ittasan...","id":"20250603_Duplan-meguszta-a-reszeg-sofor-a-vonattal-utkozest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"4409bbbd-641d-4262-b152-18206f067fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Duplan-meguszta-a-reszeg-sofor-a-vonattal-utkozest","timestamp":"2025. június. 03. 08:45","title":"Duplán megúszta a részeg sofőr a vonattal ütközést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel közé. Egyre kevesebb idő marad arra, hogy az európai vezetők megoldják azok gondjait, akik hajlamosak felülni a Trump-féle MAGA-mozgalom szirénénekének. A lengyel baloldal Tusk hibái miatt vesztett. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel...","id":"20250603_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c99adfd-8c4d-4666-bc6f-52d9d7b15f04","keywords":null,"link":"/360/20250603_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 03. 10:49","title":"Die Welt-kommentár: Trump győzött Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","shortLead":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","id":"20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"3fcd944c-01ac-463b-a8a6-541f564d5117","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Mégsem zárják le egy hónapra teljesen az M8-as Duna-hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","shortLead":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","id":"20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"574c8192-42b7-4035-87f9-adfe6364872e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","timestamp":"2025. június. 03. 15:37","title":"Schadl György édesanyjának felszámolócégei húszmilliós nyereséget termeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","shortLead":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","id":"20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"00b10f90-721e-40b6-b072-48888547f763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","timestamp":"2025. június. 03. 09:03","title":"Azonnal telepítse: sürgős frissítés jött a Chrome böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel ingyenesen lehet néhány másodperces klipeket készíteni.","shortLead":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel...","id":"20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b.jpg","index":0,"item":"4b4d9e28-b04c-43f0-b66d-ad6c43984d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","timestamp":"2025. június. 03. 10:03","title":"Videógenerátort kapott a Microsoft internetes keresője, a Bing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]