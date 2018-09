Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","shortLead":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","id":"20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2eaf03-623a-42f7-9e69-71ea363710d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:35","title":"Hamis papírokkal akart útlevelet igényelni egy férfi, keresi a rendőrség - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy német energiaszolgáltató irtana erdőt, ez ellen tiltakoznak sokan, köztük Julia Mandoki énekesnő is, aki egy nyolcméteres lombházból esett ki.","shortLead":"Egy német energiaszolgáltató irtana erdőt, ez ellen tiltakoznak sokan, köztük Julia Mandoki énekesnő is, aki...","id":"20180928_Erdoirtas_ellen_tiltakozott_hatalmasat_zuhant_Leslie_Mandoki_lanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc184204-8ceb-4812-8b3f-d50e359b95a0","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Erdoirtas_ellen_tiltakozott_hatalmasat_zuhant_Leslie_Mandoki_lanya","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:41","title":"Erdőirtás ellen tiltakozott, hatalmasat zuhant Leslie Mandoki lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5da800c-0530-440d-aecb-ac1c4d8a33b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujréti László a Szeretlek Magyarországnak mesélt az olasz színész magyarországi látogatásáról, és arról, hogy érezte magát nálunk Hill.\r

","shortLead":"Ujréti László a Szeretlek Magyarországnak mesélt az olasz színész magyarországi látogatásáról, és arról, hogy érezte...","id":"20180928_Ujreti_Terence_Hill_megkoszonte_hogy_a_hangommal_jobb_szineszt_csinaltam_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5da800c-0530-440d-aecb-ac1c4d8a33b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6118184d-64a1-44d7-a1d0-a8f2a6bd2278","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ujreti_Terence_Hill_megkoszonte_hogy_a_hangommal_jobb_szineszt_csinaltam_belole","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:02","title":"Ujréti: Terence Hill megköszönte, hogy a hangommal jobb színészt csináltam belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérést vár a számi elnök Semjén Zsolttól, amiért a KDNP-s politikus a magyar parlamentben arról beszélt, öt hótrészeg számival kellett eltöltenie az éjszakákat a svédországi vadászata alatt.","shortLead":"Bocsánatkérést vár a számi elnök Semjén Zsolttól, amiért a KDNP-s politikus a magyar parlamentben arról beszélt, öt...","id":"20180927_semjen_vadaszat_svedorszag_szami_reszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0c1598-d071-4331-ae6c-5ee6c486578d","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_semjen_vadaszat_svedorszag_szami_reszeg","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:06","title":"Egy teljes népet megsértett Semjén Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef09273-6fa6-4fb8-a541-0509ae864b1a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kubinyi Enikő etológus azon dolgozik, hogy a kutya az emberi öregedés megbízható állatmodellje legyen. Nemzetközi kutatócsoportja vizsgálatairól, az egyedülálló Kutya Agy- és Szövetbankról is mesélt nekünk, valamint arról, hogy miként ismerhetünk magunkra egy öreg kutyában. ","shortLead":"Kubinyi Enikő etológus azon dolgozik, hogy a kutya az emberi öregedés megbízható állatmodellje legyen. Nemzetközi...","id":"20180928_kutya_gazda_etologus_kubinyi_eniko_elte_ttk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef09273-6fa6-4fb8-a541-0509ae864b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7ed3bd-2290-43e0-b41f-b58749ff0d31","keywords":null,"link":"/elet/20180928_kutya_gazda_etologus_kubinyi_eniko_elte_ttk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 20:00","title":"Tanuljon öregedni a kutyájától!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6c69a9-a91b-4d58-bf84-2f9f33f93d8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Valentin Popa egymaga hozott döntéseket a román nyelv oktatásával kapcsolatban, pedig mások véleményét is ki kellett volna kérnie. Rendeletét később nem csak szakmai alapon bírálták.","shortLead":"Valentin Popa egymaga hozott döntéseket a román nyelv oktatásával kapcsolatban, pedig mások véleményét is ki kellett...","id":"20180927_Belebukott_a_nyelvoktatas_koruli_feszultsegbe_a_roman_miniszter_lemondott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6c69a9-a91b-4d58-bf84-2f9f33f93d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179a2162-272e-404c-bc87-f00b8c9daf7b","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Belebukott_a_nyelvoktatas_koruli_feszultsegbe_a_roman_miniszter_lemondott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:45","title":"Belebukott a nyelvoktatás körüli feszültségbe a román miniszter, lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d1a4e-dde8-4cb8-8c5f-1bfdd721a83b","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Megfosztották az ukrán elnököt Verona díszpolgári címétől. Két év után az északolasz város vezetése a cím visszavonása mellett döntött. Utólag meggondolatlannak tartják a 2016-os odaítélését.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Megfosztották az ukrán elnököt Verona díszpolgári címétől. Két év után az északolasz város vezetése a cím visszavonása...","id":"20180927_Porosenkonak_ugrott_a_diszpolgarsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d1a4e-dde8-4cb8-8c5f-1bfdd721a83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc463be-f524-419f-8252-ca1b175ed4a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Porosenkonak_ugrott_a_diszpolgarsaga","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:27","title":"Porosenkónak ugrott a díszpolgársága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377a4481-d62d-4fee-9b5d-8a6190d8ba42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az AC Milánt tavaly áprilisban adta el, de úgy látszik, ő sem bírja foci nélkül. ","shortLead":"Az AC Milánt tavaly áprilisban adta el, de úgy látszik, ő sem bírja foci nélkül. ","id":"20180928_Harmadosztalyu_focicsapatot_vett_Berlusconi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377a4481-d62d-4fee-9b5d-8a6190d8ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf840b9-aad1-4879-be56-dd841415f7df","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Harmadosztalyu_focicsapatot_vett_Berlusconi","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:51","title":"Harmadosztályú focicsapatot vett Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]