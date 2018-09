Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"gazdasag","description":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és jelentős a károkozása is. Volna itt dolga a baloldalnak: ugyanaz, mint mindig a történelemben. Tóta W. Árpád sorozatzáró gondolatai.","shortLead":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és...","id":"20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95437554-9afc-428d-a396-5e1ab7f88dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:00","title":"A Nemzet napszámosa: Munka hadának a lépése dobog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis ezt állítja a masszőr, aki kártérítésért indított pert a szexuális zaklatással többszörösen megvádolt színész ellen.","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a masszőr, aki kártérítésért indított pert a szexuális zaklatással többszörösen megvádolt...","id":"20180929_Meredek_dolgokat_kert_Kevin_Spacey_a_masszoretol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8894f045-6449-4492-b6d0-7ac2f3f78352","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Meredek_dolgokat_kert_Kevin_Spacey_a_masszoretol","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:59","title":"Meredek dolgokat kért Kevin Spacey a masszőrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új generációs okosórájának egyik legizgalmasabb funkciója az elesés-érzékelő. Van, akinél ez alapból be van kapcsolva, de van, akinél nem. Cikkünkből kiderül, mi alapján válogat az óra.","shortLead":"Az Apple új generációs okosórájának egyik legizgalmasabb funkciója az elesés-érzékelő. Van, akinél ez alapból be van...","id":"20180928_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_65_evnel_idosebbek_automatikus_bekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab86937-a7c0-4d68-929d-eb41caa64610","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_65_evnel_idosebbek_automatikus_bekapcsolas","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:03","title":"Erre figyelni kell: a 65 évnél fiatalabbaknak maguknak kell bekapcsolniuk az új Apple Watch elesés-érzékelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reprezentatív felmérést készített a Publicus Intézet a magyarországi szegénységről, e szerint az elmúlt öt évben még a Fideszre szavazók szerint is többen lettek a szegények, vagy legalábbis nem csökkent a számuk. ","shortLead":"Reprezentatív felmérést készített a Publicus Intézet a magyarországi szegénységről, e szerint az elmúlt öt évben még...","id":"20180929_szegenyseg_kozvelemeny_kutatas_publicus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f376ae-38a6-419d-becc-e4a9cb0b55a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_szegenyseg_kozvelemeny_kutatas_publicus","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:08","title":"Növekvő szegénység: a magyarok többsége lesújtó véleménnyel van a kormányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","shortLead":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","id":"20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9daff5-faa1-441b-b02d-643511da280b","keywords":null,"link":"/kkv/20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:03","title":"Tűz volt a szobi léüzemben, gáztározót is veszélyeztetett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Töltőtollal emlékeznek a svéd diplomatára, aki több tízezer magyar zsidó életét mentette meg a holokauszt során.","shortLead":"Töltőtollal emlékeznek a svéd diplomatára, aki több tízezer magyar zsidó életét mentette meg a holokauszt során.","id":"20180928_Hatezerert_az_one_lehet_a_Raoul_Wallenberg_emlektoll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1353e4c-26a0-4622-90f5-b967fa774c43","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Hatezerert_az_one_lehet_a_Raoul_Wallenberg_emlektoll","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:25","title":"Hatezer dollárért az öné lehet a Raoul Wallenberg-emléktoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","shortLead":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","id":"20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc6e81-7dec-4908-af58-e5f80ff2e192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:14","title":"Egy szemtanú szerint szándékosan okozták a pénteki tömegbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat kérnek a politikustól. ","shortLead":"Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat...","id":"20180928_Kulonos_ervelessel_akadalyozzak_Hadhazy_alairasgyujteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3e8054-3257-4206-9ca0-8ae53adbcc0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Kulonos_ervelessel_akadalyozzak_Hadhazy_alairasgyujteset","timestamp":"2018. szeptember. 28. 20:39","title":"Különös érveléssel akadályozzák Hadházy aláírásgyűjtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]