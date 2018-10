Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld vasútállomáshoz, megkönnyítve az utasok dolgát.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld...","id":"20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b71a317-2456-47e7-bf8c-ee01f4c53ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:15","title":"E héten lezárják a Déli pályaudvart, óriási káosz lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a továbbiakban a becenevét használja.","shortLead":"A rapper a továbbiakban a becenevét használja.","id":"20180930_kanye_westnek_annyi_itt_van_helyette_ye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d19495-ec30-4d53-afc1-67c0b5d3ee03","keywords":null,"link":"/elet/20180930_kanye_westnek_annyi_itt_van_helyette_ye","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:49","title":"Kanye Westnek annyi, itt van helyette Ye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","shortLead":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","id":"20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b66f93-573d-4408-bad1-b9cb70384e76","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:43","title":"A hallássérült gyerekeket külön jellel utasították orális szexre az olasz papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","shortLead":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","id":"20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988dc339-d4e6-43c8-ac0d-6e67d525b07c","keywords":null,"link":"/kultura/20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:13","title":"Egyszerű leszámolás állhat a kultúrharc mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","shortLead":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","id":"20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfb0efe-ff8a-4dc9-9aed-312b773cedc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:12","title":"Több százezer forintot zsarolt ki egy kisgépszerelőtől egy nagykátai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc65c2d-67d7-4362-942e-25a6a2fde84a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leszakadt egy korlát ünneplés közben, többen megsérültek.","shortLead":"Leszakadt egy korlát ünneplés közben, többen megsérültek.","id":"20180930_Panik_a_stadionban_tobb_nezo_megserult_a_Sevilla_meccsen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc65c2d-67d7-4362-942e-25a6a2fde84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b9a20-86eb-4828-a2da-3e9f2bff017b","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Panik_a_stadionban_tobb_nezo_megserult_a_Sevilla_meccsen__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:02","title":"Pánik a stadionban, több néző megsérült a Sevilla meccsén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a5461a-d950-4402-b518-667722f57c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","timestamp":"2018. október. 01. 08:51","title":"BMW, Volksagen, egyre megy: mindkettőt ellopták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]