[{"available":true,"c_guid":"985c1e2f-8b05-4eaf-9cab-c7f33f4afad9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Bemutató előtti kis ízelítő a Mercedes-AMG A35-ből.","shortLead":"Bemutató előtti kis ízelítő a Mercedes-AMG A35-ből.","id":"20181001_mercedes_benz_amg_a35","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=985c1e2f-8b05-4eaf-9cab-c7f33f4afad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673a0b88-8b63-4f59-ac57-86d4669a6f70","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_mercedes_benz_amg_a35","timestamp":"2018. október. 01. 19:59","title":"Még a premier előtt beülhettünk Kecskemét új 306 lóerős Mercedesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei aláfestéssel színesíthessék a közösségi oldalra feltöltött fényképeiket, és egyszerűen megtehessék ezt a videóknál is.","shortLead":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei...","id":"20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef586b53-8e3c-4c32-a021-3a024880921d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","timestamp":"2018. október. 02. 09:03","title":"Jön egy új funkció a Facebookra, amelyre jó eséllyel százmilliók kattannak majd rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most kézzelfogható módon is bemutatkozott Párizsban. ","shortLead":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most...","id":"20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9526b5-4ad7-451e-bc19-84ff9d8a31e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 02. 09:21","title":"Talán még sohasem volt olyan izgalmas és annyira cseh Skoda, mint az új Vision RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudomány Ünnepe. Egyre több előadásról derül ki, hogy nem lehet szólni róla a Magyar Tudományos Akadémián.","shortLead":"A Magyar Tudomány Ünnepe. Egyre több előadásról derül ki, hogy nem lehet szólni róla a Magyar Tudományos Akadémián.","id":"20181003_A_migraciorol_es_a_Fideszketharmadrol_szolo_eloadasokat_is_letiltotta_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ede1fc6-7fc4-4651-888c-cd297e52a999","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_migraciorol_es_a_Fideszketharmadrol_szolo_eloadasokat_is_letiltotta_az_MTA","timestamp":"2018. október. 03. 08:17","title":"A migrációról és a Fidesz-kétharmadról szóló előadásokat is letiltotta az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László az Átlátszó oknyomozó cikkéről. ","shortLead":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László...","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd5eaf2-5373-47f2-84cf-b5e4fe7f931e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","timestamp":"2018. október. 02. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc tévéje szerint az Orbán luxusrepkedését megíró újságírók mind hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee7df57-d9ab-48b7-b635-5aec7c0dabcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma kezd tárgyalni a Sargentini-jelentés elleni kormánypárti határozati javaslatról.","shortLead":"Az Országgyűlés ma kezd tárgyalni a Sargentini-jelentés elleni kormánypárti határozati javaslatról.","id":"20181003_Ma_ujra_a_Sargentinijelentes_lesz_a_tema_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee7df57-d9ab-48b7-b635-5aec7c0dabcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f290119b-c883-4afd-b7aa-7358449460ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Ma_ujra_a_Sargentinijelentes_lesz_a_tema_a_parlamentben","timestamp":"2018. október. 03. 07:25","title":"Ma újra a Sargentini-jelentés lesz a téma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra az álláskeresők figyelmét. A vadonatúj technológiák előnyeit kihasználva mutatják be a modern munkahelyeket, hogy a jelentkezők őket válasszák az október 3-4-i HVG Állásbörzén a budapesti Papp László Sportarénában.","shortLead":"Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra...","id":"20181002_Harci_jatekokkal_es_hologramokkal_edesgetnek_magukhoz_a_cegek_az_uj_munkaerot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f83ec-4ab3-4a19-96c7-20fb0a983dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Harci_jatekokkal_es_hologramokkal_edesgetnek_magukhoz_a_cegek_az_uj_munkaerot","timestamp":"2018. október. 02. 17:55","title":"Harci játékokkal és hologramokkal édesgetnék magukhoz a cégek az új munkaerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról szólnak.","shortLead":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról...","id":"20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98766a-fa61-421c-b475-3f599d1133e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 11:16","title":"Már több mint 1400 halottja van az indonéziai földrengéseknek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]