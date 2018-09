Október 4-étől két hétre lezárják a Déli pályaudvart karbantartás miatt, így az ide érkező vonatok döntő többsége csak Kelenföldig, egy részük pedig a Keletiig közlekedik, az utasokat itt leszállítják a vonatokról - de abban már nem segítenek nekik, hogyan juthatnak be a lezárt Déliig: pótlóbuszokat ugyanis nem indítanak. A BKK hálózatán jelenleg nincs olyan járat, ami közvetlen kapcsolatot adna Kelenföld és a Déli pályaudvar között, ezért a Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a Déli pályaudvart is érintő 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld vasútállomáshoz.

A szervezet szerint pótlóbuszok nélkül az utasok 6 helyett csak 20-25 perc alatt jutnak be a Délibe, és mivel nincs pótlóbusz, sokaknak ez többletköltséget is jelent, mivel jegyet kell váltaniuk a BKK járataira. A 139-es, 140-es és 140A járatok útvonalának módosítása komolyabb menetrendi változtatások nélkül megvalósítható, és két hétre nagyjából 2 millió forintjába kerülne a BKK-nak, ami a Közlekedő Tömeg szerint elenyésző a felújítás százmilliós költségéhez képest.

Az útvonal módosítása mellett az egyesület azt is szeretné elérni, hogy ezeken a járatokon elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket, így a pótlóbusz-kérdés gyakorlatilag meg is oldódik. A Közlekedő Tömeg közleményében azt írja, hogy javaslataikat már megküldték a BKK-nak és a MÁV-STRATNAK is, most a válaszra várnak.