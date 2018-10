Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a világgazdaság hosszú távú fenntartható növekedésével\" kapcsolatos munkásságáért - jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","shortLead":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","id":"20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23be60-9837-4e62-923e-b595bdf31486","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 08. 09:54","title":"Búvóhelyet, trezort és barlangrendszert vett a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe a Cambridge Analytica elemzőcég közvetítésével. Hétfőn este derült ki, hogy hasonló adatbiztonsági rés volt a Google rendszerében is. A vállalat márciusban fedezte fel, de egészen mostanáig nem szólt róla. Most viszont jobbnak látja végleg bezárni közösségi hálózatát.","shortLead":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe...","id":"20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32143ce0-380d-4e7b-8fab-c13c8bc05fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. október. 08. 20:03","title":"496 951 Google-felhasználó adatai kerülhettek rossz kezekbe, végleg bezárják a Google+ szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","shortLead":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","id":"20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caf677c-c94f-4096-9f1e-94e7044c720b","keywords":null,"link":"/sport/20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","timestamp":"2018. október. 09. 17:58","title":"Baltával vághatta meg magát a Debrecen csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktorija Marinova félmeztelen holttestét a Duna partján találták meg, gyilkosa rendkívül kegyetlen módon végzett vele, miután megerőszakolta. A rendőrség szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy munkája miatt ölték volna meg, de a nyomozás még tart.","shortLead":"Viktorija Marinova félmeztelen holttestét a Duna partján találták meg, gyilkosa rendkívül kegyetlen módon végzett vele...","id":"20181008_Korrupcios_ugyekkel_foglalkozott_uj_musoraban_a_brutalisan_meggyilkolt_bolgar_ujsagirono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f7774-a7dc-4b2b-a26e-d840da3df391","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Korrupcios_ugyekkel_foglalkozott_uj_musoraban_a_brutalisan_meggyilkolt_bolgar_ujsagirono","timestamp":"2018. október. 08. 12:21","title":"Korrupciós ügyekkel foglalkozott új műsorában a brutálisan meggyilkolt bolgár újságírónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","shortLead":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","id":"20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12744b9f-d194-4bf6-a292-1395ed656b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Szijjártó: Hazugság, hogy a miniszterelnök közpénzt használ magáncélokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb bajban az ötszörös aranylabdás portugál, előkerült egy második nő is, aki szexuális zaklatással vádolja őt.","shortLead":"Egyre nagyobb bajban az ötszörös aranylabdás portugál, előkerült egy második nő is, aki szexuális zaklatással vádolja...","id":"20181008_Ujabb_no_allitja_megeroszakolta_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f662271c-cbdd-4b08-bcd0-7fbb39f1d8bf","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ujabb_no_allitja_megeroszakolta_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. október. 08. 14:50","title":"Újabb nő állítja, megerőszakolta Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nyolc éve húzódó ügy végére kerülhet pont.","shortLead":"Egy nyolc éve húzódó ügy végére kerülhet pont.","id":"20181009_Ev_vegen_lehet_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d886e3-9554-4c96-898c-3e6e6762c0af","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Ev_vegen_lehet_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2018. október. 09. 06:05","title":"Év végén születhet elsőfokú ítélet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]