[{"available":true,"c_guid":"3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","shortLead":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","id":"20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709df329-1cf0-477f-9b4f-01ef5c950158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 10. 06:40","title":"435 forintra drágult a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg a Google Home Hubbal.","shortLead":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg...","id":"20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2bbe0d-e963-47c4-a6f4-77fd712d862b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. október. 09. 21:03","title":"Bejelentették: itt a Google otthoni okosközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","shortLead":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","id":"20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9080eb-8649-499e-babf-74c9883b637e","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","timestamp":"2018. október. 10. 11:35","title":"Ellopták a Tour de France győztese, Geraint Thomas trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6edf9b-e5d1-4d51-8de6-e9f89fa96447","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó átszakított a kerítést, de a sofőr nem sérült meg. ","shortLead":"Az autó átszakított a kerítést, de a sofőr nem sérült meg. ","id":"20181009_Fotok_Sirokrol_kellett_leszedni_a_Farkasreti_temetobe_hajto_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6edf9b-e5d1-4d51-8de6-e9f89fa96447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f5a573-47b7-431a-ac5f-82b9380d6347","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_Fotok_Sirokrol_kellett_leszedni_a_Farkasreti_temetobe_hajto_autot","timestamp":"2018. október. 09. 18:24","title":"Fotók: Sírokról kellett leszedni a Farkasréti temetőbe hajtó autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","id":"20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0824cd9-9543-4be0-9213-c313297e1db6","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","timestamp":"2018. október. 10. 05:16","title":"Már hat aranyérmünk van a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak, hogy a beteg nem került várólistára, és nem Székely László kirúgása miatt halt meg. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak...","id":"20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1af97-2bfb-4f58-96df-11c68fe8a88a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","timestamp":"2018. október. 09. 20:16","title":"Újabb vizsgálat: Nincs köze Székely kirúgásának a betege halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak járhatatlanná, emberek tűntek el, egy faluban négy életet is követelt a katasztrófa.","shortLead":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak...","id":"20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5c2e5-0255-4bc6-bc48-35f8a0571d4f","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","timestamp":"2018. október. 10. 13:45","title":"5-en meghaltak, sokan eltűntek a mallorcai áradások során – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]