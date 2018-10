Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39898fdb-7a32-4bba-b30c-4ac453e207a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem a skibidi az első táncőrület, és nem is az utolsó, amely – legalábbis utólag visszagondolva – mindenképp alkalmas volt arra, hogy hülyét csináljunk magunkból. Meg persze, hogy jól szórakozzunk. Íme, a TOP10.","shortLead":"Nem a skibidi az első táncőrület, és nem is az utolsó, amely – legalábbis utólag visszagondolva – mindenképp alkalmas...","id":"20181013_Minden_idok_tiz_leghulyebb_tanca_amire_mindenki_ropta_az_is_aki_ma_mar_tagadja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39898fdb-7a32-4bba-b30c-4ac453e207a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d17657-6179-4a30-834f-9424b954bdeb","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Minden_idok_tiz_leghulyebb_tanca_amire_mindenki_ropta_az_is_aki_ma_mar_tagadja","timestamp":"2018. október. 13. 15:00","title":"Minden idők tíz leghülyébb tánca, amire mindenki ropta, az is, aki ma már tagadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk oldani a készüléket. Az amerikai hatóságok embereinek viszont komoly odafigyelést igényel, hogy még véletlenül se nézzenek bele a mobilba.","shortLead":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk...","id":"20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd563d75-f2ea-4694-b06a-a460ce3de43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"Az Apple figyelmezteti a rendőröket: szó szerint rá se nézzenek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","shortLead":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","id":"20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0ac71c-0e51-49c4-a438-62d48ef4723a","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","timestamp":"2018. október. 14. 07:10","title":"Itt vannak a hivatalos fotók Eugénia hercegnő esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő módosítását, mert véleménye szerint ellentétes az Alaptörvény alkotmányos büntetőjogra, az egyesülési jogra és a szólásszabadságra vonatkozó rendelkezéseivel.","shortLead":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő...","id":"20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5feaede-0a88-44ae-b7c6-2a6badd3c808","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","timestamp":"2018. október. 15. 09:36","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az Amnesty is a Stop Soros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e070e30-7fec-4814-9720-20e3ff322e91","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"elet","description":"A magyar valóság fél percbe sűrítve.","shortLead":"A magyar valóság fél percbe sűrítve.","id":"20181014_Tobb_mint_ket_oran_at_osztottak_az_etelt_a_Blahan_a_raszoruloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e070e30-7fec-4814-9720-20e3ff322e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870282e5-e02c-45cf-a4aa-516d478b9acf","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Tobb_mint_ket_oran_at_osztottak_az_etelt_a_Blahan_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. október. 14. 15:48","title":"Magyar valóság: órákon át osztották az ételt a Blahán a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","shortLead":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","id":"20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a2be2c-206c-4fe2-bbdf-524b957e662c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","timestamp":"2018. október. 15. 13:58","title":"Kizuhant a repülőgép ajtaján egy légiutas-kísérő Mumbai repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért, mint az ugyancsak magyar érdekeltségű Bauhaus Museum, vagy George Lucas futurisztikus központja.","shortLead":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért...","id":"201835_epulo_muzeumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeba7ca-cbbc-4a8d-aa75-23468d2862e2","keywords":null,"link":"/kultura/201835_epulo_muzeumok","timestamp":"2018. október. 14. 08:00","title":"George Lucas és a Néprajzi - ilyenek lesznek a közeljövő legszebb múzeumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","id":"20181013_halalos_baleset_facebook_live","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2499cb-2b09-4368-b89d-5e761dbbd5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_halalos_baleset_facebook_live","timestamp":"2018. október. 13. 18:38","title":"Egy kislány is meghalt, amikor Facebook live-ozás közben karambolozott egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]