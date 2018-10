Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","shortLead":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","id":"20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178d15d9-751c-4165-abf5-07b3a03c094d","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Megszólalt Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya, Trumpban nagyot csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá az AFP hírügynökség. Korábban öt évet kapott egy másik korrupciós ügyben. A mostani eset arról szólt, hogy az exminiszterelnök lenyúlta egy jótékonysági alap pénzét. 31,5 millió takaról volt szó ez 329 ezer eurót jelent. ","shortLead":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá...","id":"20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cce1f7-f402-440b-b5f7-1b676e149f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","timestamp":"2018. október. 29. 12:01","title":"Az árvák pénzét is lenyúlta? Hét év börtönt kapott korrupcióért a bangladesi ex-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bf8e92-1fe9-4c8a-beb8-08a8fad16b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújított Szépművészeti Múzeum átadásán tartott beszédében a miniszterelnök nem mulasztotta el az alkalmat, hogy elmondja: Európával szemben Magyarország nem hagyja veszni a keresztény, magyar kultúrát, ahogy a Nyugattal szemben a magyarok a családra sem a múlt itt maradt örökségeként tekintenek.","shortLead":"A felújított Szépművészeti Múzeum átadásán tartott beszédében a miniszterelnök nem mulasztotta el az alkalmat...","id":"20181030_Szepmuveszeti_Muzeum_atadasa_Orban_Viktor_Baan_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bf8e92-1fe9-4c8a-beb8-08a8fad16b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1d32-b7da-4ad4-8f56-48abb400ed63","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szepmuveszeti_Muzeum_atadasa_Orban_Viktor_Baan_Laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 12:01","title":"Orbán a Szépművészeti átadásán is Európát bírálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,8 millió helyett 8,6 millióba kerül majd a beruházás.","shortLead":"3,8 millió helyett 8,6 millióba kerül majd a beruházás.","id":"20181030_A_tervezett_ar_ketszereseert_epitheti_meg_Meszaros_Lorinc_cege_az_erdi_osszekoto_vaganyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188e9c80-41ce-40c2-b509-ea5aa8f769ef","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_A_tervezett_ar_ketszereseert_epitheti_meg_Meszaros_Lorinc_cege_az_erdi_osszekoto_vaganyt","timestamp":"2018. október. 30. 10:22","title":"A tervezett ár kétszereséért építheti meg Mészáros Lőrinc cége az érdi összekötő vágányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely a parlament előtt van. Ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely...","id":"20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b704c42b-b6ac-4ee7-a814-5904ab353663","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Támogatja a kormány azokat, akik a közszférából kirúgott idős dolgozókat vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","shortLead":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","id":"20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002a755d-a341-47a9-9ee1-23fc107d05ea","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. október. 29. 17:20","title":"Csak meztelenül lehet megnézni egy új kiállítást Kolumbiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","shortLead":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","id":"20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b59f6-f0e3-4fa2-87d7-eecc903b1be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"Mától újra kérhetünk támogatást a hazai elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","shortLead":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","id":"20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265fe0b-36f9-458b-9bd3-a4b13b46ca3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2018. október. 28. 18:45","title":"Ítéletidő Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]