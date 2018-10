Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort Görögországba a Vidi meccsére.","shortLead":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort...","id":"20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cebac6f-3e9c-456b-a386-9ccaacf05385","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","timestamp":"2018. október. 30. 09:24","title":"Cseh magánrepülővel utazhatott a Vidi meccsére Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el nem határolódik a fehér nacionalizmustól.","shortLead":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el...","id":"20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fb69ff-212c-48b5-8a94-4251c9a6d043","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Pittsburghi zsidók Trumpot és politikáját bírálják a zsinagógában történt támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","shortLead":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","id":"20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6350ca-cadf-4cb3-b18e-6cd02ccd1b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","timestamp":"2018. október. 30. 10:21","title":"Vélhetően ritkán szállítana betonkeverőt ez a platós BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","shortLead":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","id":"20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265fe0b-36f9-458b-9bd3-a4b13b46ca3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2018. október. 28. 18:45","title":"Ítéletidő Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360a9ce6-5569-408f-ac33-bc522a7b47f0","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Döcögősen indult 25 éve a kormányzati háttérhatalom manővereinek, a paranormális jelenségeknek és a földönkívüliek beavatkozásainak ködében nyomozó Mulder és Scully ügynökök eseteit követő amerikai tévésorozat, amely a popkultúra mérföldkövévé vált.\r

","shortLead":"Döcögősen indult 25 éve a kormányzati háttérhatalom manővereinek, a paranormális jelenségeknek és a földönkívüliek...","id":"201841__xaktak__paranormalis_jelensegek__kultikus_sorozat__az_igazsag_odaat_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360a9ce6-5569-408f-ac33-bc522a7b47f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904dee63-4789-4ec0-a6cb-c385faf6a590","keywords":null,"link":"/kultura/201841__xaktak__paranormalis_jelensegek__kultikus_sorozat__az_igazsag_odaat_volt","timestamp":"2018. október. 28. 13:00","title":"25 év után végleg elbúcsúzhatunk az X-akták paranormális kalandjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"elet","description":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként előkészítő pszichológus kutató, aki annak idején az Esőember szerepére készülő Kulka Jánossal is dolgozott együtt. Interjú.","shortLead":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként...","id":"201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184c0d3c-d581-437d-83f6-b714a616117b","keywords":null,"link":"/elet/201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","timestamp":"2018. október. 28. 20:00","title":"\"Ők többnyire nem akkor mosolyognak, amikor a vicces dolog elhangzik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a dokumentum gyakorlatilag titokban, mindenféle tájékoztatás nélkül került fel az ÁNTSZ honlapjára, ahol szinte senki nem is keresné, a dokumentum ráadásul továbbra sem közérthető.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a dokumentum gyakorlatilag titokban, mindenféle tájékoztatás nélkül került fel...","id":"20181029_Kiadta_az_Emmi_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_de_sokat_kell_kutatni_hogy_meg_is_talaljuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7ef88-3fb5-4bdb-a139-0f64dd31609f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kiadta_az_Emmi_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_de_sokat_kell_kutatni_hogy_meg_is_talaljuk","timestamp":"2018. október. 29. 16:05","title":"Kiadta az Emmi a kórházi fertőzésekről szóló jelentést, de sokat kell kutatni, hogy meg is találjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elfogyott a türelem, lecseréli Julen Lopeteguit a mélyrepülésben lévő spanyol klub.","shortLead":"Elfogyott a türelem, lecseréli Julen Lopeteguit a mélyrepülésben lévő spanyol klub.","id":"20181029_kirugas_julen_lopetegui_real_madrid_edzovaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a43cf-789b-4084-865a-b67797cad4eb","keywords":null,"link":"/sport/20181029_kirugas_julen_lopetegui_real_madrid_edzovaltas","timestamp":"2018. október. 29. 21:36","title":"Kirúgta edzőjét a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]