Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter levelében arra hivatkozott, hogy olyan rendkívüli kiadások is vannak, mint a leomlott híd Genovában. Letette a nagyesküt: semmiképp sem lépik túl a 2,4%-os határt a költségvetési deficittel. Brüsszelben nem hisznek ebben.","shortLead":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter...","id":"20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2226a995-96bd-4a89-8f85-481eb82a9282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","timestamp":"2018. november. 14. 11:15","title":"Róma beintett Brüsszelnek, de ennek az egész EU megfizetheti az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0831818-9c3c-4188-879a-ee1fa7130f89","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pénzérme az öltözőben maradt, David McNamarának ekkor ugrott be az ötlet: kő-papír-ollóval döntsenek a csapatkapitányok. Az angol szövetség nem díjazta a dolgot.","shortLead":"A pénzérme az öltözőben maradt, David McNamarának ekkor ugrott be az ötlet: kő-papír-ollóval döntsenek...","id":"20181114_Eltiltottak_egy_jatekvezetot_mert_erme_helyett_kopapirolloval_dontotte_el_melyik_fel_kezdjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0831818-9c3c-4188-879a-ee1fa7130f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04007bc8-73cb-4f7c-b880-ec1b9ee31e67","keywords":null,"link":"/sport/20181114_Eltiltottak_egy_jatekvezetot_mert_erme_helyett_kopapirolloval_dontotte_el_melyik_fel_kezdjen","timestamp":"2018. november. 14. 10:32","title":"Eltiltottak egy játékvezetőt, mert érme helyett kő-papír-ollóval döntötte el, melyik fél kezdjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos családnak fogalma sincs, hogyan teremthetnék elő a pár millió forintot az önerőhöz. Eddig sokuk épp a beszántott lakástakarékpénztárakon keresztül tudta összegyűjteni a pénzt.","shortLead":"Számos családnak fogalma sincs, hogyan teremthetnék elő a pár millió forintot az önerőhöz. Eddig sokuk épp a beszántott...","id":"20181114_Ezert_nem_jatszik_a_csok_a_csaladok_tobbsegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7ba893-3a03-4a49-9338-12aa354baf7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Ezert_nem_jatszik_a_csok_a_csaladok_tobbsegenel","timestamp":"2018. november. 14. 12:54","title":"Csok-csapda: az önerő hiányában nem tudják felvenni a családok a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarországon keres politikai menedéket Nikola Gruevszki, Macedónia egykori miniszterelnöke, akinek a napokban kellett volna bevonulnia a börtönbe, hogy letöltse a korrupciós vádak miatt rá kiszabott kétéves büntetést. A macedón politikus az Orbán-kormány egyik legközelibb külföldi szövetségese: a Gruevszki-kormány idején hirdették meg a volt jugoszláv tagköztársaság „desorosizálását”, s ott alakult meg az első „Stop Soros” mozgalom is. Gruevszki számláján sok van: korábban például szövetségesei és ellenfelei tömeges lehallgatásával került a hírekbe. ","shortLead":"Magyarországon keres politikai menedéket Nikola Gruevszki, Macedónia egykori miniszterelnöke, akinek a napokban kellett...","id":"20181114_Nikola_Gruevszki_az_ossorosozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159bf87a-97df-4395-90d5-a41662fa9c81","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Nikola_Gruevszki_az_ossorosozo","timestamp":"2018. november. 14. 18:45","title":"Nikola Gruevszki, az \"őssorosozó\" csak Orbán Viktorban bízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","shortLead":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","id":"20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b61899d-e785-4f72-90c7-e36e2f6e6c13","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 12:14","title":"Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","shortLead":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","id":"20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c7fde-34cd-44db-969f-1625860d877b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","timestamp":"2018. november. 15. 08:10","title":"Egy év alatt két vadonatúj Mercedest is nyert ugyanattól a cégtől az ország legmázlistább embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b52f28-977a-495d-bc4c-45a43dec708e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan használják itthon a kínai Ji Csinget jóskönyvként, nem véletlen, hogy Jóskönyvként is ismert. Mik az előnyei és hátrányai, ha egy ókori könyvre támaszkodunk döntéseink meghozatalakor? ","shortLead":"Sokan használják itthon a kínai Ji Csinget jóskönyvként, nem véletlen, hogy Jóskönyvként is ismert. Mik az előnyei és...","id":"20181113_Alaposan_ossze_fog_zavarni_a_Joskonyv_pszichologiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b52f28-977a-495d-bc4c-45a43dec708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdf41fb-a322-4e46-a2ab-517b0ff07d93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181113_Alaposan_ossze_fog_zavarni_a_Joskonyv_pszichologiaja","timestamp":"2018. november. 13. 12:15","title":"Alaposan össze fog zavarni: a Jóskönyv pszichológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c17caf1-3d93-4299-a371-13fb3f36363d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A feladástól a kézbesítésig követhető lesz a könyvelt postai levélküldemények, azaz az ajánlott és a tértivevényes levelek útja, az ehhez szükséges rendszer kialakítására 5,7 milliárd forintot költenek.","shortLead":"A feladástól a kézbesítésig követhető lesz a könyvelt postai levélküldemények, azaz az ajánlott és a tértivevényes...","id":"20181113_ujitas_magyar_posta_kovetheto_ajanlott_tertivevenyes_kuldemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c17caf1-3d93-4299-a371-13fb3f36363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc0c074-6279-4906-aaa4-08d62623569f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_ujitas_magyar_posta_kovetheto_ajanlott_tertivevenyes_kuldemeny","timestamp":"2018. november. 13. 14:50","title":"Nagy újításra készül a posta: követhetők lesznek a küldemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]