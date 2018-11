Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett ugyanis elegük a ki nem fizetett pluszmunkából. Januárra így akár ki is ürülhet az SBO Orosházán, bár úgy tudjuk, a menedzsment szerint nincs gond, mert sorra jönnek a jelentkezők az üres helyekre.

Szívzűrre hivatkozva mondott fel az orosházi kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának főorvosa. Dankó Alpár azt mondja, hogy nem kockáztat tovább, fontosabb az egészsége és a családja. A főorvos a szívzűr okairól már kevésbé készségesen beszélt, azzal próbálta elütni az okot, hogy a kórházi munka mellett mentőzik, mentőhelikopterezik, de besegít a térség orvosi ügyeletének a szervezésében is, elege lett.

Információink szerint más oka is lehetett az idegeskedésnek. Úgy tudjuk, hogy a kórház feladatait vállalkozásban elvégzőknek járó pénzt hónapok óta nem fizeti ki az intézmény. Állítólag száz-százötven óra túlmunkáért járó összegekkel – egyeseknek százezrek, de akad, akinek egy-két millió – tartozik a kórház. Mivel ugyanis az SBO nonstop működését az alkalmazottakkal a kötelező túlórákkal együtt sem tudják biztosítani, így kénytelenek külsősöket is bevonni a sürgősségi törvényes működéséhez, amire, úgy tűnik, nincs elegendő forrás. Úgy tudjuk, ezen felül a takarékoskodás jegyében a főigazgató olyan változtatásokat tervez az intézményben, amiket az ott dolgozók egy része – éppen a szigorú előírások miatt – vállalhatatlannak tart.

A főorvos és a főnővér most a felmondási idejét tölti (ők már október közepén felmondtak), de ezekben a napokban újabb vállalkozók bonthatják fel a kórházzal kötött megállapodásukat. Egyelőre minden esetre a kórház honlapján az SBO főorvosi és főnővéri állására írtak ki pályázatot.

Előbb-utóbb kifizetésre kerültek a számlák

– próbálta a fizetési nehézségeket magyarázni Dankó Alpár, bár elmondása szerint a pénzügyekkel ő maga nem foglalkozott, neki csak annyi volt ebben a szerepe, hogy a neki leadott számlákat leadta a kórház pénzügyesének. A főorvos alkalmazottként megkapta rendre a fizetését, ezen túlmenően nem tudott az elmaradó pénzről mit mondani. Annyit fűzött a kialakult helyzethez, hogy az SBO jelenleg jól működik, ő maga karácsonyig marad, a decemberi beosztást még elkészítették, és utódának minden segítséget meg fog adni.

Megy mindenki, aki tud

„Egy gyűlésen felállt a gazdasági igazgató, és azt mondta, hogy az intézmény jól áll, mert nincsenek hatvan napon túli kötelezettségei, erre a teremben ülők felhördültek, mivel a jelenlévők közül sokaknak már legalább négy hónapja egy fillért nem utalt a kórház” – próbálta megértetni egy példával egy dolgozó, hogy mi verte ki végül a biztosítékot sokaknál. Szerintük a menedzsment mintha nem is lenne tudatában annak, hogy sokan ingyen végzik el a pluszmunkát. „Most éppen nyolc vállalkozó orvos fogalmazza a felmondását, de szerződést bont a szakdolgozókat, ápolókat a cégen keresztül foglalkoztató vállalkozás is. Így nagyjából januárra kiürülhet a sürgősségi betegellátó osztály, a negyven helyett marad az ugyanannyi munkára tizennyolc szakdolgozó. A menedzsment reakciója az volt, hogy az alkalmazottak majd beállnak pluszban, de mi nem fogunk bűncselekményben részt venni” – mondta egy neve elhallgatását kérő kórházban dolgozó.

Tucatnyi szakdolgozót kellene felvenni januárig, miközben országos hiány

Az SBO nonstop működését napi kétszer tizenkét órás műszakokban biztosítják az orosházi kórházban. Ezt naponta 12 szakdolgozóval oldják meg, délelőtt 7, a délutáni műszakban 5 szakdolgozó teljesít szolgálatot. A kórházban összesen 18 szakdolgozót alkalmaznak, és mivel a Munka Törvénykönyve korlátozza a kötelező túlórák számát, így a kórház az SBO jogszerű működésébe kénytelenek külsősöket is bevonni. A pluszműszakokat egy szolgáltató vállalkozáson keresztül oldják meg, tehát a pluszmunka egy jelentősebb részéért a vállalkozáson keresztül fizet a kórház, ha fizet (mint már jeleztük, pont ezek a pénzek maradtak el az elmúlt hónapokban). Megkerestük az Alföld Ambulance Kft. ügyvezetőjét, aki elismerte, hogy felmondták a kórházzal kötött szerződésüket, mivel nem akarják megvárni, amíg becsődölnek. A cég vezetője egyébként úgy tudja, hogy már jelentkezett vállalkozás, amely folytatná a munkájukat a kórházzal.

Egyébként éppen Dankó Alpár vezette be (az országban egyedülállóan), hogy a kórház megállapodott az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás központi orvosi ügyeletével arról, hogy ügyeletenként adnak egy orvost, akiknek az órabére háromnegyedét a kistérség fizeti. Vagyis az összeg nagyobb részét a társulásban tag önkormányzatok dobják össze. (Ebben a központi ügyeletben is vállalkozóként ügyelnek orvosok, sokan a közeli békéscsabai és gyulai kórházakból járnak Orosházára.) Információink szerint ezt a megállapodást mondaná fel éppen a napokban nyolc orvos, mert a kórházra eső ezerforintos részt nem fizette ki az intézmény.

Kevesebb szakdolgozó és a triage megszüntetése?

Ami a megoldási lehetőségeket illeti, kórházi források szerint felvetődött, hogy csökkentik az egy-egy műszakban megadott helyen szolgálatot teljesítők létszámát. Így például, a fektetőben addig szokásos két ápoló helyett csak egyet osztanának be. Felvetődött forrásunk szerint az is, hogy az SBO lelkét, az úgynevezett triage rendszert szüntetnék meg. (Ez utóbbi azt jelenti, hogy az osztályra érkezőknél egy szakképzett ápoló felméri az állapotát, majd e szerint besorolja a sürgősségi sorrendbe.) Ez a pont volt az, ami a bérek elmaradása mellett – több dolgozónál is kiverte a biztosítékot.

Segítségért kalapoznak

Az orosházi kórház majdnem kétmilliárd forintot fordít bérekre, az intézményben 733 főt foglalkoztatnak. (Tavaly még 750-en dolgoztak itt.) Az intézmény beszámolója szerint a tervezett előirányzatban az illetmények kifizetésére közel másfél milliárd forintot szántak, ezt módosították kétmilliárdra. A túlórákra, készenlétre szánt 175 millió forintos előirányzatot 268 millióra változtatták, míg a beszámoló szerint a külsős foglalkoztatottakra 22 millió forint szerepel kiadásként, miután az előirányzatban levő 12 milliót módosították.

Az orosházi önkormányzat rendszeresen adott évente kétmillió forint támogatást az intézménynek, még azt követően is, hogy az állam átvette a fenntartását a kórháznak. A kórház a térség önkormányzatainál is rendszeresen kalapolt, éppen az idén januárban került nyilvánosságra a levél, amelyben az igazgató arra kéri a térség polgármestereit, hogy támogassák az intézményt. Úgy tudjuk, hogy azok ezt meg is tették, ki-ki a maga lehetőségei szerint, de ez az összeg, a kényszerű kiadásokhoz képest elenyésző lehet.

Megkerestük a kórház vezetőjét, Duray Gergelyt is. A főigazgatótól szerettük volna megkérdezni, hogy miért akadozik a vállalkozóként az SBO-n dolgozók kifizetése, és azt is, miként kívánják működtetni a sürgősségi osztályt, miután többen felmondtak, és a külsősök közül is többen szerződést bontottak. Azt a választ kaptuk, hogy egy közleményt fognak kiadni, amit annak fenntartói engedélyezése után küldenek el. Ha megkapjuk, közzétesszük.