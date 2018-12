Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","shortLead":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","id":"20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1992a2-5ed9-44cf-9457-61206be1c9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","timestamp":"2018. november. 30. 10:19","title":"Vizsgálják Merkel kényszerleszállását, felmerült a szándékos szabotázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e76f3a-44f9-4efa-b530-191452825edf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanyáról szabadult el, egy szarva van és rendkívül agresszív.\r

\r

","shortLead":"Egy tanyáról szabadult el, egy szarva van és rendkívül agresszív.\r

\r

","id":"20181130_Danyon_tombol_Jozsef_a_kecske","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e76f3a-44f9-4efa-b530-191452825edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0070f69f-deb1-455b-a5e8-4c7742d695b2","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Danyon_tombol_Jozsef_a_kecske","timestamp":"2018. november. 30. 10:49","title":"Dányban tombol József, a kecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","shortLead":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","id":"20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f30dd-66bb-4184-a569-00174fed15a3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","timestamp":"2018. november. 30. 14:08","title":"Hangulatember, életunt, maximalista – összeállították a nyolc legismertebb tanártípust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2771a624-7491-4217-be3d-588850ec2131","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél nappal a feltöltés után már több mint 35 millióan megnézték a sztárparádét felvonultató, és egy sor tini-kultfilmet megidéző klipet.\r

\r

","shortLead":"Fél nappal a feltöltés után már több mint 35 millióan megnézték a sztárparádét felvonultató, és egy sor tini-kultfilmet...","id":"20181201_A_Youtube_is_belremegett_Ariana_Grande_uj_klipjebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2771a624-7491-4217-be3d-588850ec2131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c97e14-59bb-4a66-b318-25bf23b0cfcd","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_A_Youtube_is_belremegett_Ariana_Grande_uj_klipjebe","timestamp":"2018. december. 01. 11:20","title":"A Youtube is beleremegett Ariana Grande új klipjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","shortLead":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","id":"20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b44028-54bb-4e7d-b236-9573cc7f7d17","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","timestamp":"2018. november. 29. 20:44","title":"A Fidesz támogatásával fúrhatja meg a kormány ötletét az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha eddig mindig áldozatául esett a nagy év végi hajtásnak, és valósággal beesett az ünnepekre, akkor itt az idő, hogy idén megpróbálja másképp, és időt szakítson egy kis aktív pihenésre. Íme, a hvg.hu karácsonyváró programajánlójának második része!","shortLead":"Ha eddig mindig áldozatául esett a nagy év végi hajtásnak, és valósággal beesett az ünnepekre, akkor itt az idő...","id":"20181130_Karacsony_advent_Mikulas_karacsonyi_programok_vasarok_programajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a2b47d-3ee5-450c-9dc6-97178c92a8e5","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Karacsony_advent_Mikulas_karacsonyi_programok_vasarok_programajanlo","timestamp":"2018. november. 30. 14:20","title":"Segítünk, hogy a következő napokban se maradjon karácsonyi program nélkül!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66303c8-2172-4502-901c-47a35bdb3871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár György Elefánt a napokban kapta meg a szöveteredményét.\r

\r

","shortLead":"Molnár György Elefánt a napokban kapta meg a szöveteredményét.\r

\r

","id":"20181201_Ugy_tunik_legyozte_a_rakot_az_Omega_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66303c8-2172-4502-901c-47a35bdb3871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9f015e-b18e-4858-a27c-b774cd93405a","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Ugy_tunik_legyozte_a_rakot_az_Omega_gitarosa","timestamp":"2018. december. 01. 12:02","title":"Úgy tűnik, legyőzte a rákot az Omega gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának a Lisszabonban megrendezett Web Summit technológiai konferencián. A francia parlamentben Emmanuel Macron elnököt segítő tudós-politikust kérdeztük politikáról, tudományról és Magyarországról.","shortLead":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának...","id":"20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07495725-84d2-40de-83fd-6a0d66027dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"Orbánnak nincs meg az ereje: „Lehet verni hangosan az asztalt, de a számok nem hazudnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]