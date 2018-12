Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos zacskót spóroltak meg.","shortLead":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos...","id":"20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2c0bb9-1db8-45c6-b5da-aa08cb2a2eec","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Az ausztrálok meglépték a lehetetlent: 80 százalékkal kevesebb műanyag zacskót használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","shortLead":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","id":"20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a82981-7b32-478a-a0d9-ac9becc58005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","timestamp":"2018. december. 01. 15:03","title":"Újabb szolgáltatását zárja be a Google, megszűnhet a Hangouts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb vállalati döntés miatt a karácsonyi bevásárlási szezonban jó néhány, az árufeltöltői munkakörökben alkalmazott munkavállaló hagyhatja el a céget – tudta meg a Magyar Idők szakszervezeti forrásból.","shortLead":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb...","id":"20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e534e1da-de47-476c-8411-f69ad0e488cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","timestamp":"2018. december. 03. 09:12","title":"Árufeltöltők hagyhatják ott a Tescót a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b21267a-4923-4b74-9f3f-b60edf680b58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Három elismerést is elnyert Reisz Gábor filmje a torinói fesztiválon.","shortLead":"Három elismerést is elnyert Reisz Gábor filmje a torinói fesztiválon.","id":"20181202_Triplazott_a_Rossz_versek_Torinoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b21267a-4923-4b74-9f3f-b60edf680b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019f5018-4d2a-4ed0-934d-ea45c81bcb48","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Triplazott_a_Rossz_versek_Torinoban","timestamp":"2018. december. 02. 11:11","title":"Triplázott a Rossz versek Torinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, az egyetem vezetése most számol be a részletekről. Kövesse velünk percről percre.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, az egyetem vezetése most számol be a részletekről. Kövesse velünk...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"Minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a CEU-n - élőben a költözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","shortLead":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","id":"20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec55458-cc1a-46ab-9ebc-92026b47cf4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","timestamp":"2018. december. 03. 09:53","title":"Csak döcög az állami kastélyfelújítási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebookon fogadkozik a független főpolgármester-jelölt.","shortLead":"A Facebookon fogadkozik a független főpolgármester-jelölt.","id":"20181202_Ha_Puzseron_mulik_Vitezy_David_lesz_a_BKK_vezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc7be47-e0c9-49fe-b56e-f8d38dea7ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Ha_Puzseron_mulik_Vitezy_David_lesz_a_BKK_vezere","timestamp":"2018. december. 02. 15:56","title":"Ha Puzséron múlik, Vitézy Dávid lesz a BKK vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk fotózta le a kormány legfrissebb nemzeti konzultációját népszerűsítő óriásplakátot Zuglóban. ","shortLead":"Olvasónk fotózta le a kormány legfrissebb nemzeti konzultációját népszerűsítő óriásplakátot Zuglóban. ","id":"20181202_Iden_varhatoan_ez_az_utolso_kormanyzati_oriasplakat_kimondottan_visszafogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f84152d-1984-424d-8e18-89e02f886f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Iden_varhatoan_ez_az_utolso_kormanyzati_oriasplakat_kimondottan_visszafogott","timestamp":"2018. december. 02. 15:27","title":"Idén várhatóan ez az utolsó kormányzati óriásplakát, kimondottan visszafogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]