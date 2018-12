Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6a6c152-8c1f-45d3-919c-45fcc22258ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég egy érdi családi házba van bejegyezve, se honlapja, se alkalmazottja sincs. ","shortLead":"A cég egy érdi családi házba van bejegyezve, se honlapja, se alkalmazottja sincs. ","id":"20181209_Egy_alkalmazottja_sincs_a_cegnek_amely_122_millioert_szallit_ermeket_az_MLSZnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a6c152-8c1f-45d3-919c-45fcc22258ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2024d171-77ee-4c0f-ada6-22b8bf407fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Egy_alkalmazottja_sincs_a_cegnek_amely_122_millioert_szallit_ermeket_az_MLSZnek","timestamp":"2018. december. 09. 10:48","title":"Egy alkalmazottja sincs a cégnek, amely 122 millióért szállít érmeket az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad921892-3f65-4d2f-8d26-3d41bdc88f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komplett technológiák tűnhetnek el a növénytermesztésből a tirám és dikvát kivezetése miatt - állítja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).","shortLead":"Komplett technológiák tűnhetnek el a növénytermesztésből a tirám és dikvát kivezetése miatt - állítja a Nemzeti...","id":"20181210_Elterjedt_hatoanyagokat_tiltott_be_az_EB_gondban_lesznek_a_gazdak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad921892-3f65-4d2f-8d26-3d41bdc88f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07ad794-29b6-456b-8dd2-97088826ba6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Elterjedt_hatoanyagokat_tiltott_be_az_EB_gondban_lesznek_a_gazdak","timestamp":"2018. december. 10. 13:23","title":"Elterjedt hatóanyagokat tiltott be az EB, gondban lesznek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28dc870-99b9-4e3d-93fa-3163dce74aaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a tempóval 8 perc alatt kiüríti a tankot. ","shortLead":"Ezzel a tempóval 8 perc alatt kiüríti a tankot. ","id":"20181210_bugatti_chiron_420_kmh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28dc870-99b9-4e3d-93fa-3163dce74aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a386ad8d-7b77-4c42-a25a-b9ecdcb7b828","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_bugatti_chiron_420_kmh","timestamp":"2018. december. 10. 09:24","title":"Videó: néha ki kell próbálni, tudja-e a Bugatti Chiron a 420 km/h-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df131cae-0ea9-4ec0-b838-1d663518e96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","timestamp":"2018. december. 09. 14:00","title":"\"Fenyegetnek, kivéreztetnek bennünket\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Gyenis Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9441fabb-0f77-428d-96e3-f1ab972263cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 720S alapjaira épülő nyitható tetejű sportautó jelentősen könnyebb, mint legfontosabb olasz riválisa.","shortLead":"A 720S alapjaira épülő nyitható tetejű sportautó jelentősen könnyebb, mint legfontosabb olasz riválisa.","id":"20181210_gombnyomasra_sotetitheto_uvegtetot_kapott_a_mclaren_uj_kabrio_sportkocsija_720s_spider_ferrari_488_gtb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9441fabb-0f77-428d-96e3-f1ab972263cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a6b64-5ff5-4746-b126-d97fcbe79b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_gombnyomasra_sotetitheto_uvegtetot_kapott_a_mclaren_uj_kabrio_sportkocsija_720s_spider_ferrari_488_gtb","timestamp":"2018. december. 10. 08:21","title":"Gombnyomásra sötétíthető üvegtetőt kapott a McLaren új kabrió szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","shortLead":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","id":"20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61287f1a-84a7-487d-9354-28a31d5fe71a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","timestamp":"2018. december. 10. 09:08","title":"Saját és munkatársai fizetését is eljátszotta egy román férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió Egyes Csatornáján egy olyan fiatalember, aki a tévé szerint résztvevője volt a közel öt évvel ezelőtti eseményeknek. Hamar kiderült, hogy a nyilatkozó nem volt ott Kijevben, majd az is, hogy nem is ukrán, hanem fehérorosz állampolgár.



","shortLead":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió...","id":"20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f80cef-1023-4e38-8917-4e52544f88ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","timestamp":"2018. december. 08. 15:02","title":"Nagyon lebukott (megint) az orosz állami tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem háromnegyede elutasítja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, és azt szeretné, ha az egyezményről kedd estére meghirdetett alsóházi szavazáson a konzervatív képviselők is ezt tennék. A megállapodás parlamenti elutasításának esetére a párttagság csaknem kétharmada indokoltnak tartaná Theresa May miniszterelnök lemondását.



","shortLead":"A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem háromnegyede elutasítja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit...","id":"20181208_A_konzervativ_valasztoknak_nagyon_nem_tetszik_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc78eb-8bdf-42ad-ae19-7ba854e04b39","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_A_konzervativ_valasztoknak_nagyon_nem_tetszik_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. december. 08. 15:33","title":"A konzervatív választóknak nagyon nem tetszik a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]