[{"available":true,"c_guid":"40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz - eredménye bizonytalan. Akár bekövetkezhet az a verzió is, hogy London megállapodás nélkül hagyja el az uniót a jövő év március végén.","shortLead":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz...","id":"20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3f874-aeaa-480c-a1f7-1d505d984e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","timestamp":"2018. december. 09. 21:48","title":"Ez a cég teljesen fejre állhat, ha nincs egyezség a Brexitről, nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyház már az elfogadás után tiltakozott a jogszabály ellen, szerintük ugyanis az sérti a menekültek jogait.","shortLead":"Az egyház már az elfogadás után tiltakozott a jogszabály ellen, szerintük ugyanis az sérti a menekültek jogait.","id":"20181210_Olaszorszag_Matteo_Salvini_meenkultek_templom_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c34d6f-caaf-48a2-a0f2-c49f2f50712c","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Olaszorszag_Matteo_Salvini_meenkultek_templom_egyhaz","timestamp":"2018. december. 10. 08:54","title":"Az olasz katolikusok megnyitják a templomokat a menekültek előtt, akik Salvini új jogszabálya miatt utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.","shortLead":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is...","id":"20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694b15c-98dc-4ed3-aaf2-c606362b87a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ecd91d-65e5-4401-a801-4539d89d4a28","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a597076b-7776-4c1a-b45a-db031cbc6c21","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","timestamp":"2018. december. 11. 14:00","title":"Már nem mernek válaszolni a kérdéseinkre – A HVG adventi kalendáriumában ma: Szabó Yvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","shortLead":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","id":"20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c747e8e-5ce6-4394-a91b-9d1bd08c575b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","timestamp":"2018. december. 10. 17:15","title":"Videó: Halld meg a hangunk, Orbán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","shortLead":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","id":"20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2135a-5da4-4aaf-98c0-a922eadabced","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","timestamp":"2018. december. 11. 12:25","title":"Videó: Ömlik a láva az Etnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, hogy fél évszázaddal az 1971-es nagyszabású budapesti rendezvény után, 2021-ben újra vadászati világkiállítást rendez Magyarország. Bár a megnyitóig még mindig közel három év hátra van, az esemény büdzséje már most feszegeti a tervezett, 50 milliárd forintos keretet, pedig az infrastrukturális beruházások jóformán még el sem kezdődtek.","shortLead":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt...","id":"20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a21c1e5-9f76-4ac2-bf2b-cfb0e8b551bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","timestamp":"2018. december. 11. 06:30","title":"A kormány újabb rendezvényálma: csak logóra és ajándéktárgyakra elmegy majd egymilliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]