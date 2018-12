Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab471-db4e-4e29-9013-9406f92c7173","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"\"Folyamatosan ott a rettegés: ki lesz a következő?\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Windisch Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De lássuk be, a reváns túl jól sikerült: Annegret Kramp-Karrenbauer mostantól minden híradós bemondó rémálma. ","shortLead":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De...","id":"20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8825b7-5f00-4f8e-be84-cd948b518946","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","timestamp":"2018. december. 11. 18:27","title":"Micsoda siker! A magyar köztévé német kiejtése is bekerült a legkínosabbak közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a brit kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a kedd estén esedékes szavazást megtartják a Brexit-megállapodásról, újságírók több forrásból is úgy értesültek, azt mindenképpen elhalasztják. ","shortLead":"Bár a brit kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a kedd estén esedékes szavazást megtartják a Brexit-megállapodásról...","id":"20181210_Teljes_a_bizonytalansag_a_brit_parlament_Brexitszavazasa_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f93a8-1fdf-45c8-b58c-05bd0d983c51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Teljes_a_bizonytalansag_a_brit_parlament_Brexitszavazasa_korul","timestamp":"2018. december. 10. 13:22","title":"Kormányzati források szerint elhalasztják a brit parlament Brexit-szavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","shortLead":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","id":"20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62f096e-1895-4f86-9254-5799a3fa9976","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A NASA is beszáll Vasember megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák Katalin, az Emmi családügyekért felelős államtitkára a France24 újságírójának, amikor az a kormánypárti médiumok és kiadók holdingba tömörüléséről kérdezte. ","shortLead":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák...","id":"20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a64637-8f30-4c6e-b19b-8580a1384c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","timestamp":"2018. december. 10. 21:10","title":"Novák Katalin megdöbbent a francia tévé kérdésein – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők összekapcsolását. Mindezt a készülőben lévő új uniós szerzői jogi törvény miatt.","shortLead":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők...","id":"20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0d5aee-952d-4481-a3aa-6b445fe9fbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Megszűnt az egyik legnagyobb torrentoldal, 12 év után zárták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában az eredetével.","shortLead":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában...","id":"20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0724f-6e40-4684-8869-6f8f85772eec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","timestamp":"2018. december. 11. 11:21","title":"Az autós embléma, amit mindenki látott már, mégsem ismerik igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","shortLead":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","id":"20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e272686-6cf2-4692-a45c-f6fe6c53831b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","timestamp":"2018. december. 10. 17:48","title":"A Konyhafőnök egyik séfje lett egy Veszprém megyei falu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]