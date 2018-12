Nem véletlenül, hiszen havonta több mint 800 millió felhasználóval dicsekszik a kínai cég, melynek a profitja is szépen emelkedik. Az év első kilenc hónapjában 244%-os volt a növekedés és ez amerikai dollárban 394 milliót jelent. Beszédes, hogy ezek a bankok álltak a kínaiak részvénykibocsátása mögött: Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank és az elmaradhatatlan Goldman Sachs, mely a pénzügyminisztert adja a republikánus kormányokba. Most is Steven Mnuchin a pénzügyminiszter, aki korábban a kínai kapcsolatokért felelt. Trump azonban azt közölte, keményebb tárgyalópartnert akar, és ezért a kínaiak mumusa, Robert Lightizer veszi át a feladatkört.



Kína főtárgyalója felhívta az amerikaiakat



Erről számolt be a China Daily, mely szerint Liu Ho miniszterelnök-helyettes mindkét amerikai főtárgyalóval megbeszélést folytatott. Liu Ho a Harvard egyetemen végzett, így jól ismeri az amerikai gondolkodásmódot. A China Daily cikkéből az nem derül ki, hogy miről is volt szó a főtárgyalók között, de a lapnak nyilatkozó szakértők elmondták: minden valószínűség szerint egyeztettek egy menetrendet, hiszen a tűzszünet a kereskedelmi háborúban 90 napig tart. Közben ott a karácsony, az újév és a Holdújév. A China Daily-nek nyilatkozó szakértők és nyugdíjas kormány tisztviselők elmondták: Kína nem fog engedni.



Ha Trump arra számít, hogy Peking kész egyoldalú engedményekre, akkor téved. Csakis a kölcsönös engedmények alapján lehet tárgyalni és eredményre jutni- hangsúlyozták a szakértők a China Daily-ben. A lap arra is emlékeztet, októberben a kínaiak 6,2 milliárd dollár vámot fizettek az USA-ban, a büntetővám 2,8 milliárd dollár volt. Ebből az látszik, hogy a kínaiak el tudják adni az áruik nagy részét akkor is, ha azokat Trump büntetővámja drágábbá teszi az amerikai piacon.



Trump optimista



Legalábbis most úgy nyilatkozott, amikor exkluzív interjút adott a Reuters tudósítójának a Fehér Házban. A félórás interjú fele Kínával foglalkozott. Trump közölte: közbelép a Huawei ügyben, ha nemzetbiztonsági kockázatot lát. A Huawei örökösnőjét Amerika kérésére pont aznap tartóztatták le Kanadában amikor Trump és Hszi Csin-ping aláírta a tűzszüneti megállapodást Buenos Airesben a G20 csúcstalálkozón.



Hol itt a fair play?



Ezt kérdik Pekingben, ahol óvatosan bár, de bírálják Hszi Csin-ping elnököt is. Ha tudott a Huawei örökösnő lefogásáról, akkor nem kellett volna lepaktálnia Trumppal. Ha pedig nem, akkor pocsék a hírszerzése, hiszen a Huawei Kína egyik legfontosabb cége. Ezt mondják a bírálók Kínában, ahol nacionalista kampány indult, méghozzá elég egyértelmű jelszóval:



Ne vásárolj iPhone-t, hanem csakis Huaweit!



Így akarnak nyomást gyakorolni Amerikára. Kanadára pedig úgy, hogy elfogtak Kínában egy ex diplomatát. Michael Kovrig 2003 és 2016 között képviselte diplomataként Kanadát Pekingben és Hongkongban. 2017 óta egy magáncég, az International Crisis Group munkatársa Kínában. A céget és a kanadai ex diplomatát, ha nem is nyíltan, de kémkedéssel gyanúsítják. Pekingben sokan arra gondolnak, hogy megfelelő cserealap lehet ahhoz, hogy a kanadaiak végül ne adják ki Meng Vanzsou asszonyt az amerikaiaknak, ahol akár harminc éves börtönbüntetés is fenyegetheti.



7,5 millió dollár volt a szabadság ára



Ilyen magas óvadékot állapított meg a kanadai bíróság. Nem véletlenül Meng Vanzsou asszonynak ugyanis hét útlevele van: négy kínai és három hongkongi. Így könnyen megléphetne. Ezért a bíróság elrendelte a 24 órás ellenőrzést is. Trump elnök a Reuters-nek adott exkluzív interjúban nem is nagyon titkolta: a Huawei örökösnőt az alku egyik tételének tartja. Ezzel is nyomást akar gyakorolni a kínaiakra. Kérdés, milyen eredménnyel, de egyelőre az érdemi tárgyalások épphogy újrakezdődtek az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban, melynek a végkifejletét senki sem meri megjósolni sem Washingtonban, sem pedig Pekingben. (via China Daily, Reuters)