[{"available":true,"c_guid":"96bbba77-11d2-4834-844a-eb5c84144c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű roadster alapmodellje közel 200 lóerős, és valamivel 15 millió forint alatt már a miénk lehet.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű roadster alapmodellje közel 200 lóerős, és valamivel 15 millió forint alatt már a miénk lehet.","id":"20181212_bearaztak_ennyit_kell_fizetni_itthon_a_szemrevalo_uj_bmw_z4ert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96bbba77-11d2-4834-844a-eb5c84144c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f151275-f42c-420d-95ef-cb0103f01052","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_bearaztak_ennyit_kell_fizetni_itthon_a_szemrevalo_uj_bmw_z4ert","timestamp":"2018. december. 12. 13:21","title":"Beárazták: ennyit kell fizetni itthon a szemrevaló új BMW Z4-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós István nagy bejelentéseket ígért, és be is tartotta: feljelentést tesz az e-jegyrendszer miatt, mert szerinte az az ügy a rendőrségen jó helyen lesz. A DK bizottsággal akarta kivizsgáltatni a történteket, de ezt leszavazták. A főpolgármester arra hivatkozik, hogy az e-jegyrendszer a BKK önálló projektje volt.","shortLead":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós...","id":"20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893d7a0-8ade-47dd-b5c3-67aac685122a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","timestamp":"2018. december. 12. 14:48","title":"Tarlós feljelentést tesz a befuccsolt e-jegyrendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött betonemberről” azt mondja Puzsér, szemérmetlenül hazudik.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött...","id":"20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0984880e-98e7-4a57-b1db-f0e8cae308d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","timestamp":"2018. december. 11. 12:24","title":"Puzsér: Tarlós még a Kutyapártot is megpróbálja túllicitálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b324ef-f158-459d-84a0-38ff43428e0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladta a leckét a Fidesznek: már nem elég Erdei Sándort, Erdei Sándor Zsoltot kell keresniük, ha a júliusi trükkel akarnak szavazatokat elvinni tőle. ","shortLead":"Feladta a leckét a Fidesznek: már nem elég Erdei Sándort, Erdei Sándor Zsoltot kell keresniük, ha a júliusi trükkel...","id":"20181211_Nevet_valtoztatott_Rokker_Zsoltti__Nehezebb_lesz_kamujeloltet_inditani_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b324ef-f158-459d-84a0-38ff43428e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ec7b59-957e-47e8-aba8-516cd3ea98bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nevet_valtoztatott_Rokker_Zsoltti__Nehezebb_lesz_kamujeloltet_inditani_ellene","timestamp":"2018. december. 11. 15:54","title":"Nevet változtatott Rokker Zsoltti - Nehezebb lesz kamujelöltet indítani ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ba4a87-a2da-40ff-9416-d7200f37049b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Révész Máriusz magyarázza a „rabszolgatörvényt”.","shortLead":"Révész Máriusz magyarázza a „rabszolgatörvényt”.","id":"20181211_Kormanybiztos_azert_mennek_Ausztriaba_dolgozni_a_magyarok_mert_itthon_nem_tulorazhatnak_eleget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ba4a87-a2da-40ff-9416-d7200f37049b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b64225-311f-44c3-9ac8-f28f1065cdaf","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Kormanybiztos_azert_mennek_Ausztriaba_dolgozni_a_magyarok_mert_itthon_nem_tulorazhatnak_eleget","timestamp":"2018. december. 11. 12:57","title":"Kormánybiztos: azért mennek Ausztriába dolgozni a magyarok, mert itthon nem túlórázhatnak eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentben botrány tört ki, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, de a Fideszt nem lehetett megállítani, a kormánypárti többség megszavazta a rabszolgatörvényt.","shortLead":"A parlamentben botrány tört ki, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, de a Fideszt nem lehetett megállítani...","id":"20181212_A_Fidesz_megszavazta_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4425b29b-1a6d-470d-8f6f-4f2b785db3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_Fidesz_megszavazta_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2018. december. 12. 13:32","title":"Megszavazták a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér hirtelenjében nem tudta, hogy hívják Varga Lászlót, ezért rákérdezett, hogy ki az, aki éppen üvöltözik. Hogy pontosan milyen szót használt Vargára, azt mindenki eldöntheti maga. ","shortLead":"Kövér hirtelenjében nem tudta, hogy hívják Varga Lászlót, ezért rákérdezett, hogy ki az, aki éppen üvöltözik...","id":"20181211_Vadai_szerint_Kover_a_lefszozott_egy_MSZPs_kepviselot_hetfon_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b129c06-e661-4ccf-8934-d4791608407b","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Vadai_szerint_Kover_a_lefszozott_egy_MSZPs_kepviselot_hetfon_a_parlamentben","timestamp":"2018. december. 11. 13:52","title":"Vadai szerint Kövér lef*szozott egy MSZP-s képviselőt hétfőn a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a negatív kampány és megjelenítés nem tetszik az antiszemitizmus ellen küzdő Tett és Védelem Alapítványnak, a Figyelő címlapja szerintük nem antiszemita. A szervezet alapítója Köves Slomó rabbi, a EMIH vezető rabbija.","shortLead":"Bár a negatív kampány és megjelenítés nem tetszik az antiszemitizmus ellen küzdő Tett és Védelem Alapítványnak...","id":"20181211_Koves_Slomo_szervezete_szerint_a_Figyelo_cimlapja_nem_antiszemita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8e10e0-f7ee-4599-9adc-053d37a6c0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Koves_Slomo_szervezete_szerint_a_Figyelo_cimlapja_nem_antiszemita","timestamp":"2018. december. 11. 15:38","title":"Köves Slomó szervezete szerint a Figyelő címlapja nem antiszemita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]