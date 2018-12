Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta keresi a Google a megoldást arra a problémára, hogy bizonyos weboldalak „letiltják\" a böngésző Vissza gombját, így a felhasználók nem tudnak megfelelően navigálni. Úgy tűnik, most sikerült kitalálni, mivel lehet ezt áthidalni. A funkciót be is építik a Chrome-ba.","shortLead":"Régóta keresi a Google a megoldást arra a problémára, hogy bizonyos weboldalak „letiltják\" a böngésző Vissza gombját...","id":"20181220_google_chrome_bongeszo_vissza_gomb_trukkos_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0a84d8-38fb-498a-bd21-6ed65d6185a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_google_chrome_bongeszo_vissza_gomb_trukkos_weboldal","timestamp":"2018. december. 20. 08:03","title":"Új funkció kerül a Chrome-ba, ami kijátssza a trükköző weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","shortLead":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","id":"20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a572ac4-e8bf-42a7-96d6-eeac3c83e69b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","timestamp":"2018. december. 19. 09:29","title":"Megvan, ki építheti a milliárdos Bozsik-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","shortLead":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","id":"20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a6b40-efc5-42e4-985d-5c41da14aa85","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","timestamp":"2018. december. 19. 15:06","title":"Rabszolgatörvény: Ferenc pápa áldását kérték a magyar munkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.","shortLead":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait...","id":"20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf5d886-d15e-4a9c-a919-4b6f1ebd1ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a378848-8f3c-4132-8a03-7df6fc10b7d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már korábban közölték, hogy a Szojuz MSZ-09 orbitális kabinján keletkezett apró lyuk nem jelent veszélyt a legénységre, amikor visszatér a Földre.","shortLead":"Már korábban közölték, hogy a Szojuz MSZ-09 orbitális kabinján keletkezett apró lyuk nem jelent veszélyt a legénységre...","id":"20181220_Apro_lyuk_a_kabinon_siman_foldet_ert_a_Szojuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a378848-8f3c-4132-8a03-7df6fc10b7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288c877f-1d03-482f-a432-dd9bd2016838","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Apro_lyuk_a_kabinon_siman_foldet_ert_a_Szojuz","timestamp":"2018. december. 20. 08:39","title":"Apró lyuk a kabinon: simán földet ért a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ATV munkatársának vetett oda egy mondatot a másfél hete átnyomott jogszabályról.","shortLead":"Az ATV munkatársának vetett oda egy mondatot a másfél hete átnyomott jogszabályról.","id":"20181220_orban_viktor_tuloratorveny_munka_torvenykonyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f590f-8c39-4378-ac51-f335aa8bbe47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_orban_viktor_tuloratorveny_munka_torvenykonyve","timestamp":"2018. december. 20. 13:29","title":"Orbán magabiztos: A túlóratörvény működni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész, Renzo Piano ingyen készítette el a terveket a Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz.","shortLead":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész...","id":"20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2667ee7-fd37-45bb-9844-ea603b3aca9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","timestamp":"2018. december. 20. 11:40","title":"Gyönyörű híd épül a genovai katasztrófában összeomlott viadukt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","shortLead":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","id":"20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b6b69-773f-4cb4-bc1e-6afc762a0c6a","keywords":null,"link":"/sport/20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","timestamp":"2018. december. 19. 16:18","title":"Kirúgták, de Mourinhónak nincs mit mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]