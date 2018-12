Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő október végéig lehet fizetni a mostani 500 forintossal.","shortLead":"Jövő október végéig lehet fizetni a mostani 500 forintossal.","id":"20181217_Februartol_jonnek_az_uj_500_forintosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1ae8b-8b8e-4a37-996e-a471122dd9e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Februartol_jonnek_az_uj_500_forintosok","timestamp":"2018. december. 17. 14:44","title":"Februártól jönnek az új 500 forintosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f2ca8-94c3-4fbd-90e1-20be44290dea","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A szakmai szempontokon túlmutató elvárások, mint lassan ölő méreg, apránként épülhetnek be a bíró tudatába, befolyásolva annak döntéseit - figyelmeztet Diós Erzsébet, a Budapest Környéki Törvényszék nyugdíjba vonuló tanácselnöke.","shortLead":"A szakmai szempontokon túlmutató elvárások, mint lassan ölő méreg, apránként épülhetnek be a bíró tudatába...","id":"20181216_dios_erzsebet_interju_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23f2ca8-94c3-4fbd-90e1-20be44290dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30efaaf6-2032-4cce-ad84-f55c52e68ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_dios_erzsebet_interju_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2018. december. 16. 10:00","title":"\"A bíróknak sem jó üzenet, ha a jogszabályokat épp a bíróságon szegik meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.



","shortLead":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.



","id":"20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04b7ec-fe25-4ceb-a0db-226e69f1b2eb","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","timestamp":"2018. december. 17. 09:22","title":"Ki lesz a menesztett Prőhle utódja? Már lehet pályázni a PIM élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik majd a Messengerben.","shortLead":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik...","id":"20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788002fc-c13f-4d97-a9cc-a1a78a9e7062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 17. 18:03","title":"Az Instagram egyik legjobb funkciója is bekerül a Messengerbe, és jön egy, amivel a szelfizés is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Macron elnök a hét elején tv beszédében a minimálbér száz eurós emelését jelentette be és arra hívta fel a magáncégeket, hogy erejükhöz mérten adjanak fizetésemelést és év végi prémiumot szerény fizetési kategóriába tartozó dolgozóiknak.","shortLead":"Macron elnök a hét elején tv beszédében a minimálbér száz eurós emelését jelentette be és arra hívta fel...","id":"20181216_A_szerenyebben_kereso_munkavallalok_kezet_csokolhatnak_a_Parizst_felforgato_sargamellenyeseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407454b0-0fc8-4bda-872f-e188bf01b29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_A_szerenyebben_kereso_munkavallalok_kezet_csokolhatnak_a_Parizst_felforgato_sargamellenyeseknek","timestamp":"2018. december. 16. 09:54","title":"A szerényebben kereső munkavállalók kezet csókolhatnak a Párizst felforgató sárgamellényeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupciógyanú miatt mentelmi jogától megfosztott politikus ezzel a szöveggel tette ki Facebookjára Hidvéghi Balázs tüntetés utáni sorosozós uszítását.","shortLead":"A korrupciógyanú miatt mentelmi jogától megfosztott politikus ezzel a szöveggel tette ki Facebookjára Hidvéghi Balázs...","id":"20181217_Simonka_Gyorgy_szerint_kepviselohoz_es_emberhez_is_meltatlan_amit_Hadhazyek_tettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce552447-dff9-414d-aac1-f884e6402d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Simonka_Gyorgy_szerint_kepviselohoz_es_emberhez_is_meltatlan_amit_Hadhazyek_tettek","timestamp":"2018. december. 17. 14:46","title":"Simonka György szerint képviselőhöz és emberhez is méltatlan, amit Hadházyék tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96186286-b5db-48d9-a72d-022aa9740a95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magas rangú pap 4400 éves, érintetlen temetkezési helyére bukkantak rá a régészek a Kairóhoz közeli Szakkarában – jelentette be szombaton Khaled Enani egyiptomi régészeti miniszter. ","shortLead":"Egy magas rangú pap 4400 éves, érintetlen temetkezési helyére bukkantak rá a régészek a Kairóhoz közeli Szakkarában –...","id":"20181215_egyiptom_sir_nekropolisz_temetkezes_szakkara_kairo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96186286-b5db-48d9-a72d-022aa9740a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e70b58-371b-41e3-97a6-3ba97ce040f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_egyiptom_sir_nekropolisz_temetkezes_szakkara_kairo","timestamp":"2018. december. 15. 21:03","title":"Az \"év legszebb sírját\" találták meg egy egyiptomi nekropoliszban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze ezt is csak a valóságnak a számukra kedves szeletéről, a maguk módján, folyamatos minősítések közepette tették meg.","shortLead":"Persze ezt is csak a valóságnak a számukra kedves szeletéről, a maguk módján, folyamatos minősítések közepette tették...","id":"20181217_A_kozmedianak_mocskolodva_de_vegre_sikerul_beszamolnia_honlapjan_az_esemenyekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998324ef-dbfe-4106-bea0-3e07e5c8ae3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_kozmedianak_mocskolodva_de_vegre_sikerul_beszamolnia_honlapjan_az_esemenyekrol","timestamp":"2018. december. 17. 19:00","title":"A közmédiának mocskolódva, de végre sikerül beszámolnia honlapján az eseményekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]