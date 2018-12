Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bbe0f26-6bea-4ce7-a6a4-fb75568d16a2","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A világ talán legnagyszerűbb munkája lehet egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltot és múzeumot vezetni. Hubay Éva szentendrei karácsonyszalonja ugyanis roskadásig van mesebeli kincsekkel. Mit aggattak száz évvel ezelőtt a karácsonyfára, és mi a divat most? Miért Frankfurt a karácsonybiznisz központja? A Hubay Ház alapítójával szakértettük a karácsonyfadísz-ipart.","shortLead":"A világ talán legnagyszerűbb munkája lehet egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltot és múzeumot vezetni. Hubay...","id":"20181220_szentendrei_karacsonybolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bbe0f26-6bea-4ce7-a6a4-fb75568d16a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0358aef1-f1aa-47cb-86b9-2dccbdf5425b","keywords":null,"link":"/elet/20181220_szentendrei_karacsonybolt","timestamp":"2018. december. 20. 11:30","title":"Ezek a karácsonyfadíszek hősök: túléltek háborút, forradalmat és lomtalanítást is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről a kérdésekről?","shortLead":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről...","id":"20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617de853-5447-4218-826b-da1afdb7ca29","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","timestamp":"2018. december. 20. 15:30","title":"A mai tinédzserek azt gondolják, húsz év múlva már euróval fizetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","shortLead":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","id":"20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a1aa76-afe9-466b-b141-a84377341b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","timestamp":"2018. december. 19. 17:54","title":"Kicsit oda kell verni a Tesla-kilincsre a hidegben? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","shortLead":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","id":"20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d37ef-2a61-4773-86c3-6cda407f928f","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","timestamp":"2018. december. 20. 07:25","title":"Grecsó Krisztián: Egy ponton \"nem maradt nekem semmi. Elfogytam, kifogytam, eltűntem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre a kiadóknak pályázni.



","shortLead":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre...","id":"20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2bde2-8de3-486f-9279-a17226d42f53","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","timestamp":"2018. december. 20. 12:21","title":"Készülhetnek a tankönyvek a honvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33491ef9-b195-4850-a572-88ef74452c0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Labour vezetője tagadja a vádat, szakértők azonban rácáfolnak.","shortLead":"A Labour vezetője tagadja a vádat, szakértők azonban rácáfolnak.","id":"20181220_Stupid_woman__Corbyn_lehulyezte_a_miniszterelnokot_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33491ef9-b195-4850-a572-88ef74452c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f2eb98-e30d-4e82-a335-dbb807d5373e","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Stupid_woman__Corbyn_lehulyezte_a_miniszterelnokot_a_parlamentben","timestamp":"2018. december. 20. 12:54","title":"\"Stupid woman\" – Corbyn lehülyézte a brit miniszterelnököt a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás okozójának előkerítéséért.","shortLead":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás...","id":"20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb4b58f-3d36-4cb7-bd80-90f5b31d9ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. december. 20. 11:45","title":"Nyomravezetői díjat ajánlott a Mária-szobor rongálójának elfogásáért a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab39853-8869-4091-90b8-2984fa42524f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást.","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást.","id":"20181220_Ot_es_fel_evet_is_kaphat_a_szerepi_tomeges_metilalkoholmergezes_felelose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab39853-8869-4091-90b8-2984fa42524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6babf7ee-e3fc-4364-83a9-d3cf29619832","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Ot_es_fel_evet_is_kaphat_a_szerepi_tomeges_metilalkoholmergezes_felelose","timestamp":"2018. december. 20. 20:10","title":"Öt és fél évet is kaphat a szerepi tömeges metil-alkohol-mérgezés felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]