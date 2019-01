Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan baloldali döntést lengetett be a francia kormány.","shortLead":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan...","id":"20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ab69d-fe1e-4d24-ac0e-09f2c3afe746","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","timestamp":"2019. január. 02. 11:26","title":"Macronék összerúgták a port a Forddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","shortLead":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","id":"20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05271aff-c731-4821-82ee-bafd3dd02c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","timestamp":"2019. január. 01. 08:25","title":"Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett, majd hátizsákkal, egyedül nekivágott Ecuadornak, Bolíviának és Perunak. Pontosan fél év után tért vissza Magyarországra, azt mondja, hazafelé érte az igazi kultúrsokk. A története viszont újévi inspirációnak sem utolsó. ","shortLead":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett...","id":"20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd688fe-8b21-4296-8bfd-bc492526615b","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","timestamp":"2019. január. 02. 20:00","title":"Sok férfi viccelődött azzal, hogy van-e férje, mert biztos ő fizeti az útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül terjedhetett a betegség. ","shortLead":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül...","id":"20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e79a3c-634f-441e-8118-b2e468668098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","timestamp":"2019. január. 02. 13:23","title":"A patkányok helyett az emberek lehettek a felelősek a pestisjárványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A honlap már el is indult.","shortLead":"A honlap már el is indult.","id":"20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36f40ed-5b6c-430c-b1e6-cbc5de088c89","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","timestamp":"2019. január. 02. 19:00","title":"Hétfőn kezdődik a főpolgármester-előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Marabu is beköszönt idénre.","shortLead":"Marabu is beköszönt idénre.","id":"20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9092d214-d9a7-4b50-adcf-2d7fb012c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","timestamp":"2019. január. 02. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Hát, legalább így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és mélyreható reformját javasolja – jelentette a CBS amerikai televízió floridai csatornája.\r

","shortLead":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és...","id":"20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff862099-7474-4fbf-bbc7-b12fbd683791","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","timestamp":"2019. január. 03. 06:49","title":"Fegyverezzék fel a tanárokat – javasolják a parklandi lövöldözés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea06456-f2f3-42c0-8841-6d82c2b53965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flashmobot hirdetett meg a Párbeszéd Orbán Viktor új munkahelye elé, ezért vonultak ki a rendőrök, mint kiderült, teljesen fölöslegesen. Az akció kimerült annyiban, hogy az aktivisták egy \"Viktor, a Vár mindenkié\" feliratú papírlapot tartottak fel. Orbán közben a brazíliavárosi fotóválogatását tette ki.","shortLead":"Flashmobot hirdetett meg a Párbeszéd Orbán Viktor új munkahelye elé, ezért vonultak ki a rendőrök, mint kiderült...","id":"20190102_Hatalmas_a_rendori_keszultseg_a_Varban_az_ellenzek_bekoszonne_Orbannak__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea06456-f2f3-42c0-8841-6d82c2b53965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5352e8-85a0-411b-891e-20f2ae7f229c","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Hatalmas_a_rendori_keszultseg_a_Varban_az_ellenzek_bekoszonne_Orbannak__fotok","timestamp":"2019. január. 02. 09:40","title":"Hatalmas volt a rendőri készültség, de csak tucatnyi tüntető ment a Várba – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]