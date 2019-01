Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00f9047c-b699-4da2-b8b1-20267bcf47f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felavatták vasárnap Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisát, ahol éjfélkor megtartják a kopt karácsonyi misét.","shortLead":"Felavatták vasárnap Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisát, ahol éjfélkor megtartják a kopt karácsonyi misét.","id":"20190106_Megnyilt_Egyiptom_legnagyobb_kopt_katedralisa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f9047c-b699-4da2-b8b1-20267bcf47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650ff37c-4832-43b7-acf3-068d75178033","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Megnyilt_Egyiptom_legnagyobb_kopt_katedralisa","timestamp":"2019. január. 06. 20:30","title":"Megnyílt Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","shortLead":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","id":"20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a13f1a-0e9d-4de7-aace-c971aee3c86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Befektetők vásárolják fel az új lakásokat, hogy kiadják albérletnek – mi lesz az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805d02c2-9613-4a1b-bbb7-3826f5087d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 8-án startol az új ATV-csatorna, a könnyedebb hangulatvételű ATV Spirit.","shortLead":"Január 8-án startol az új ATV-csatorna, a könnyedebb hangulatvételű ATV Spirit.","id":"20190107_Indul_az_ATV_uj_csatornaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=805d02c2-9613-4a1b-bbb7-3826f5087d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcea5e-ff1c-42ee-8b58-68fa46f882ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Indul_az_ATV_uj_csatornaja","timestamp":"2019. január. 07. 11:14","title":"Indul az ATV új csatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek szédülésről, fejfájásról panaszkodtak, s Washingtonban arra gondoltak, a panaszokat egy kubai akusztikai fegyver okozza. Egy újabb kutatás egészen más magyarázatot talált.","shortLead":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek...","id":"20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01730a7-2722-4d0d-8aeb-4c72c0daf5a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","timestamp":"2019. január. 06. 21:47","title":"Tücsökciripelésbe fájhatott bele a fejük a havannai amerikai diplomatáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak a saját munkahelyükön.","shortLead":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak...","id":"20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bffcb1-0335-4139-9c45-a511acdf10ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","timestamp":"2019. január. 07. 10:21","title":"Névtelenül feljelenthetik a banki dolgozók a munkahelyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány belengette, hogy akár a 2018-as minimálbér is maradhat.","shortLead":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány...","id":"20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2640b8-fa8c-4c11-99fc-ae13847576e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","timestamp":"2019. január. 07. 10:44","title":"MOSZ: Zsarolással lett ennyi a béremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan szerrel akadt fenn az ellenőrzésen, ami ugyan tiltott szer, de nem számít teljesítmény fokozónak. ","shortLead":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan...","id":"20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19920556-0f9d-4959-8a12-a5c257f7d772","keywords":null,"link":"/sport/20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","timestamp":"2019. január. 05. 18:47","title":"Kokainról írnak Pars Krisztián doppingvétsége kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Ez legalább 2 hónap csúszás az eredeti tervhez képest. Utána következik majd a déli (Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér) közötti 3-as metró-szakasz felújítása, tudtuk meg a BKV-tól. A teljes rekonstrukció 2022-re fejeződhet be.","shortLead":"Ez legalább 2 hónap csúszás az eredeti tervhez képest. Utána következik majd a déli (Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér...","id":"20190105_Ha_minden_jol_megy_marciusban_mar_metrozhatunk_Ujpestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a5ac88-150d-4848-9448-8d751347399a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_Ha_minden_jol_megy_marciusban_mar_metrozhatunk_Ujpestre","timestamp":"2019. január. 07. 06:10","title":"Ha minden jól megy, márciusban már metrózhatunk Újpestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]