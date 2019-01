Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester-jelöltje „Szabad Budapestet most!” címmel programbemutató sajtótájékoztatót tartott kedden a Városházán.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP...","id":"20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c480a3f8-eee8-4f48-9b72-e0a2aca0fa14","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","timestamp":"2019. január. 08. 11:09","title":"Elkezdte a kampányt Horváth Csaba Budapestért, neki is van 5 pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9cf005-fa9f-428f-b700-a2b9d37e94d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő tavaly év végére ígérte a sajtótájékoztatót, de akkor nem lett belőle semmi.","shortLead":"A kormányfő tavaly év végére ígérte a sajtótájékoztatót, de akkor nem lett belőle semmi.","id":"20190108_Megis_bevaltja_korabbi_igeretet_Orban_januar_10en_minden_kerdesre_valaszol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9cf005-fa9f-428f-b700-a2b9d37e94d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bd3b1e-0257-49fd-86d1-8eced2c4f414","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Megis_bevaltja_korabbi_igeretet_Orban_januar_10en_minden_kerdesre_valaszol","timestamp":"2019. január. 08. 18:19","title":"Mégis beváltja korábbi ígéretét Orbán: január 10-én minden kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605d73cf-3796-4786-9da1-52cf664be731","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romániában, a \"lakástulajdonosok országában\" meglépték azt, ami a magyar lakáspolitikából teljesen hiányzik, és torzzá teszi a rendszert: banki források szerint indul a jövedelem szerinti differenciálás.","shortLead":"Romániában, a \"lakástulajdonosok országában\" meglépték azt, ami a magyar lakáspolitikából teljesen hiányzik, és torzzá...","id":"20190108_Keresztbe_tesznek_a_befektetoi_celu_lakasvasarlasnak_a_szomszedban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=605d73cf-3796-4786-9da1-52cf664be731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd957874-f15e-414d-adf7-e9b1cf629460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Keresztbe_tesznek_a_befektetoi_celu_lakasvasarlasnak_a_szomszedban","timestamp":"2019. január. 08. 11:52","title":"Keresztbe tesznek a befektetői célú lakásvásárlásnak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","shortLead":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","id":"20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d44428-d025-465e-9978-cf50ea6e8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. január. 08. 09:13","title":"Felfoghatatlan összeget költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció egy pontján azt skandálták, hogy \"ingyen sör\". ","shortLead":"A demonstráció egy pontján azt skandálták, hogy \"ingyen sör\". ","id":"20190107_A_nemet_viccparttal_tuntettek_a_Ketfarkuak_Berlinben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33ae8e3-d127-40c5-af89-e6495ecd4567","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_nemet_viccparttal_tuntettek_a_Ketfarkuak_Berlinben__video","timestamp":"2019. január. 07. 21:11","title":"A német viccpárttal tüntettek a Kétfarkúak Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív játékok különlegessége, hogy mindegyikkel csupán egy napig lehet játszani.","shortLead":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív...","id":"20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42d91f-f436-44a2-b5de-a51dfacdf17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","timestamp":"2019. január. 08. 18:03","title":"Ez a program 365 játékot kínál, minden egy nap újat, és csak aznap lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még körözik.","shortLead":"Társát még körözik.","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3d19c-6236-4995-97ff-2e05131ce84b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 21:35","title":"Vádat emeltek a chemnitzi gyilkosság szír elkövetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]