Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","shortLead":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","id":"20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1051b973-fa0d-470b-bfae-271670832e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. január. 10. 08:47","title":"Új adót vetnek ki az Airbnb-re Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb799a80-96f4-416f-9fc7-eea1a78b25cb","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán Viktor. A magyar kormányfő távlati céljai mellett nem jutott más a magyar belpolitika szereplőinek, mint megvetés, lesajnálás és szemrehányás. ","shortLead":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán...","id":"20190110_Orban_latja_magaban_a_vilaghoditot_de_addig_is_hosszan_sajnaltatja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb799a80-96f4-416f-9fc7-eea1a78b25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ca017a-43b2-4679-8916-c1c5e5060c63","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_latja_magaban_a_vilaghoditot_de_addig_is_hosszan_sajnaltatja_magat","timestamp":"2019. január. 10. 17:02","title":"Orbán látja magában a világhódítót, de addig is hosszan sajnáltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789be265-9fbf-4a25-b2e1-2f73118d5945","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vox nevű szélsőjobboldali párt beleegyezett abba, hogy támogatja a legnépesebb spanyol régióban, Andalúziában alakult jobbközép-kormányzatot, amely a múlt hónapi választáson legyőzte a tartományt évtizedek óta kormányzó szocialistákat.","shortLead":"A Vox nevű szélsőjobboldali párt beleegyezett abba, hogy támogatja a legnépesebb spanyol régióban, Andalúziában alakult...","id":"20190110_Franco_halala_ota_most_kerult_eloszor_kormanykozelbe_a_spanyol_szelsojobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789be265-9fbf-4a25-b2e1-2f73118d5945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd66aa-bb6a-46da-b0ce-37528b16247d","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Franco_halala_ota_most_kerult_eloszor_kormanykozelbe_a_spanyol_szelsojobb","timestamp":"2019. január. 10. 13:56","title":"Franco halála óta most került először kormányközelbe a spanyol szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8a1470-baf5-42a0-8bd9-c69645b78b32","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy robottal osztozott a reflektorfényben I.P. Park, az LG elnöke és technológiai vezetője, amikor a vállalat jövőről alkotott vízióját körvonalazta a Mesterséges intelligencia egy még jobb életért című, a CES 2019 technológiai kiállításon tartott beszédében. A szakember szerint az édeskevés, hogy a gépek megértenek minket – érteniük kellene mondataink mögött meghúzódó szándékainkat is.","shortLead":"Egy robottal osztozott a reflektorfényben I.P. Park, az LG elnöke és technológiai vezetője, amikor a vállalat jövőről...","id":"20190110_lg_ip_park_mesterseges_intelligencia_hangfelismeres_szandekok_megertes_kontextus_ces_2019_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8a1470-baf5-42a0-8bd9-c69645b78b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b64165-a629-418a-be99-c543bee74716","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_lg_ip_park_mesterseges_intelligencia_hangfelismeres_szandekok_megertes_kontextus_ces_2019_beszed","timestamp":"2019. január. 10. 18:03","title":"Az LG-vezér rátapintott a mai mesterséges intelligencia gyenge pontjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel, hogy a lakótársától elloptak egyet.","shortLead":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel...","id":"20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3efe71-d631-43cb-9c87-d4c4d41188e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","timestamp":"2019. január. 09. 20:51","title":"Elhívták, hogy felvegye a 2,8 milliárdos lottónyereményét, ehelyett letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapdragon 855-ös lapkakészlettel dolgozó telefonok indítása előtt került ki egy Geekbench benchmark lista egy olyan „ismeretlen” teszteszközről, amelyben ez a chipset dolgozik.","shortLead":"A Snapdragon 855-ös lapkakészlettel dolgozó telefonok indítása előtt került ki egy Geekbench benchmark lista egy olyan...","id":"20190111_qualcomm_snapdragon855_geekbench_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbab100-c0b1-48c1-b829-a9c749b89a08","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_qualcomm_snapdragon855_geekbench_lista","timestamp":"2019. január. 11. 08:03","title":"Kiderült, mire képes az a chip, amit az idei androidos csúcstelefonokba tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","shortLead":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","id":"20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3242fb5-558c-4fc8-b4e6-31496d9a843e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. január. 10. 17:43","title":"Ne feküdjenek bombára! – figyelmeztet a holland védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fda14-45f4-4aeb-818e-af28c997426c","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","timestamp":"2019. január. 11. 09:00","title":"Marabu FékNyúz: Napi menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]