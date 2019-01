Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2438d8e-fec3-4c56-8a68-37ec094ce94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiemelkedik az európai mezőnyből a magyar piac a lakásépítési kedv alapján. A 2015-ös szinthez képest ugyanis Magyarországon a múlt év harmadik negyedévére 240 százalékkal, több mint háromszorosára nőtt a legalább kétlakásos lakóházakra kiadott engedélyek száma. Ennél jobb eredményt az európai piacon csak Írország és Málta ért el – derül ki az ingatlan.com legfrissebb – az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait feldolgozó – összefoglalójából.","shortLead":"Kiemelkedik az európai mezőnyből a magyar piac a lakásépítési kedv alapján. A 2015-ös szinthez képest ugyanis...","id":"20190114_Harom_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_lakasepitesi_kedv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2438d8e-fec3-4c56-8a68-37ec094ce94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421050c8-98a5-4e52-99fe-c3cf6e863b8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190114_Harom_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_lakasepitesi_kedv","timestamp":"2019. január. 14. 10:15","title":"Három év alatt háromszorosára nőtt a lakásépítési kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának rangadóját.","shortLead":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca29f-2dd6-4380-8cfc-a3f4d8b0e7b5","keywords":null,"link":"/sport/20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","timestamp":"2019. január. 14. 20:16","title":"Megvan a következő El Clásico időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d63a8c-1f40-42c5-84ef-6582c9230fcf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész, levéltáros lett a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény új igazgatója.","shortLead":"Kovács Tamás történész, levéltáros lett a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény új...","id":"20190114_Kineveztek_a_Holokauszt_Emlekkozpont_uj_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9d63a8c-1f40-42c5-84ef-6582c9230fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae62473-326d-4c2a-9410-4cd4f12dae07","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kineveztek_a_Holokauszt_Emlekkozpont_uj_vezetojet","timestamp":"2019. január. 14. 08:41","title":"Kinevezték a Holokauszt Emlékközpont új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: Ráadásként az ezüstérmet öccse, Liu Shaoang nyerte meg. A többi magyar versenyző is jól szerepelt: a férfi váltó első, a női pedig harmadik lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c2ae-c9d5-4958-be3f-696d536eb522","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","timestamp":"2019. január. 13. 18:02","title":"Aratott a magyar csapat a gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56931f22-5556-4763-8798-a6507a112987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hódok által épített gátak még árvízmentes időszakokban is gondot okozhatnak, de ha elbontják, akkor is visszaépítik. ","shortLead":"A hódok által épített gátak még árvízmentes időszakokban is gondot okozhatnak, de ha elbontják, akkor is visszaépítik. ","id":"20190114_Arvizeket_okozhatnak_az_elszaporodott_hodok_a_Dunantulon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56931f22-5556-4763-8798-a6507a112987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e213646-194b-4b73-9fb1-70701cb7fb6f","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Arvizeket_okozhatnak_az_elszaporodott_hodok_a_Dunantulon","timestamp":"2019. január. 14. 10:07","title":"Árvizeket okozhatnak az elszaporodott hódok a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a 25. helyen vannak. ","shortLead":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de...","id":"20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af775aa-bdde-4fdb-87ab-eaf43137b09c","keywords":null,"link":"/sport/20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Borzalmas napon van túl a magyar Dakar-páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Két hipotézis is létezik.","shortLead":"Két hipotézis is létezik.","id":"20190115_Almodott_mar_az_egyik_leggyakoribb_alomfajtaval_Ez_lehet_az_oka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d29604d-abe3-4ceb-837d-7eef7fd80bf0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190115_Almodott_mar_az_egyik_leggyakoribb_alomfajtaval_Ez_lehet_az_oka","timestamp":"2019. január. 15. 07:15","title":"Álmodott már az egyik leggyakoribb álomfajtával? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]