Nicolas Maduro venezuelai elnök ismét minimálbér-emelést jelentett be, igaz, az összeg az 1800 forintot sem éri el.

A hiperinfláció miatt négyszeresére emelte a minimálbért Nicolás Maduro venezuelai elnök, így a havi bér most 18 ezer bolivár a dél-amerikai országban, ez azonban nem sok,

ugyanis mintegy 6,5 dollárnak felel meg.

Tavaly minden várakozást felülmúló, csaknem 1,7 millió százalék volt az infláció Venezuelában. Ezt az adatot Rafael Guzmán, az ellenzéki többségű venezuelai parlament pénzügyi bizottságának vezetője hozta nyilvánosságra a múlt héten. A kormány évek óta nem közöl hivatalos inflációs adatot.

Venezuela, amely a világ legnagyobb ismert kőolajkészletével rendelkezik, történetének legsúlyosabb alkotmányos, politikai és gazdasági válságát éli, írja az MTI. Az ország szinte kizárólag kőolajat exportál, és az olaj árának esése és a korrupció miatt a gazdaság összeomlott, ezért szabadult el az infláció.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) november eleji közlése szerint már hárommillió venezuelai menekült el hazájából 2015 óta.

Madurót a múlt héten iktatták be hivatalába, miután tavaly májusban egy vitatott voksolásban ismét megválasztották. A választás eredményét a legtöbb állam, nemzetközi szervezet és a venezuelai ellenzék sem ismeri el. Az elnök a minimálbér emelését új gazdasági tervei között jelentette be hétfőn este. Beszélt arról is, hogy az ország jelentősen megnövelné kőolaj-kitermelését. Maduro az elmúlt két évben tucatszor emelte meg a minimálbért.