[{"available":true,"c_guid":"2e8a8867-5f77-48b4-841d-65388d779eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 éves budapesti férfi kertészfelszereléseket árult, amiket az otthoni ültetvényén ki is próbált. ","shortLead":"A 37 éves budapesti férfi kertészfelszereléseket árult, amiket az otthoni ültetvényén ki is próbált. ","id":"20190121_Kerteszeti_cege_es_marihuanaultetvenye_volt_a_budapesti_ferfinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8a8867-5f77-48b4-841d-65388d779eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e4386-3908-47cc-b59d-9f9784109704","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Kerteszeti_cege_es_marihuanaultetvenye_volt_a_budapesti_ferfinak","timestamp":"2019. január. 21. 10:47","title":"Kertészeti cége és marihuánaültetvénye volt a budapesti férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A világ minden részén oktatási reformok zajlanak, de ezek jó részét politikai és gazdasági érdekek vezérlik – állítja Ken Robinson. A nemzetközi hírű oktatási szakember új kötetében e helyett egy alulról jövő oktatási forradalomról ír, amely már sok helyen el is kezdődött. Szerinte először térképezzük fel a tanulók szükségleteit, és csak utolsósorban alkossunk tantervet. Állítja: megbukott az oktatás egységesítésének eszméje.\r

\r

","shortLead":"A világ minden részén oktatási reformok zajlanak, de ezek jó részét politikai és gazdasági érdekek vezérlik – állítja...","id":"20190122_Az_a_legfontosabb_ami_a_tanulonak_fontos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d41831-c30f-49ab-800a-f733a18ed267","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Az_a_legfontosabb_ami_a_tanulonak_fontos","timestamp":"2019. január. 22. 20:00","title":"Az a legfontosabb, ami a tanulónak fontos. És a tanterv, amit ismerünk, nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","shortLead":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","id":"20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d8f45-c10d-46df-b961-b312081ed6a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2019. január. 21. 08:49","title":"Ez csak ízelítő volt abból, ami ezután jön – üzente a zimbabwei elnök, miután a tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt vezérigazgatója.","shortLead":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt...","id":"20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e1c77-38d1-4acd-9394-9e3f04e29a81","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","timestamp":"2019. január. 21. 14:44","title":"Simó György: Andy Vajna nem volt kikerülhető ember, a halála sem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékosnál is nagyobb emelkedést mértek egy év alatt.","shortLead":"Tíz százalékosnál is nagyobb emelkedést mértek egy év alatt.","id":"20190122_KSH_355_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda0015-6fcd-4ee9-a7f6-104e68b90c26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_KSH_355_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. január. 22. 09:06","title":"KSH: 355 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super Bowlba.","shortLead":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super...","id":"20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fe9237-c81b-4972-9f08-0171a5d01975","keywords":null,"link":"/sport/20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","timestamp":"2019. január. 21. 15:07","title":"Hatalmas bírói tévedés és őrült negyedik negyed – így dőlt el a Super Bowl párosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői a jövő terepjáróiként emlegetnek. ","shortLead":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői...","id":"20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc683897-2398-47b5-8d41-1af46600edf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","timestamp":"2019. január. 22. 15:03","title":"A Hyundai megálmodott egy autót, amelynek nemcsak kerei, hanem lábai is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget projekt két szimbolikus beruházása közül aktuálisan egyiknek sincs érvényes építési engedélye.","shortLead":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget...","id":"20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7574bba7-65d5-4a02-b400-549461774563","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","timestamp":"2019. január. 22. 10:21","title":"A Néprajzi Múzeum után az Új Nemzeti Galéria építési engedélyét is elkaszálta a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]