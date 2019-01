Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány csarnokában.","shortLead":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány...","id":"20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff38998-e546-4436-9d26-1c5ef47c601b","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","timestamp":"2019. január. 22. 16:02","title":"Rekorder látványosság került a felújított Szépművészetibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","shortLead":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","id":"20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c403f16-c04f-4864-9393-cd1144b0554d","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 22. 05:00","title":"Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem akar már profi labdarúgóvá válni a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.","shortLead":"Nem akar már profi labdarúgóvá válni a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.","id":"20190123_usain_bolt_visszavonulas_sprinter_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594b3d31-c26f-447a-acf5-b23236469d7f","keywords":null,"link":"/sport/20190123_usain_bolt_visszavonulas_sprinter_foci","timestamp":"2019. január. 23. 10:15","title":"Usain Bolt: Ennyi volt a karrierem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","shortLead":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","id":"20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019017f1-5585-4744-ba6b-c45956a186e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","timestamp":"2019. január. 22. 06:13","title":"66 ezer munkanélküli több mint egy éve nem talált állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint egy négyemeletes ház ötödik szintjén lakik.","shortLead":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint...","id":"20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12af9f28-a522-4d6f-bc7d-028576de6c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","timestamp":"2019. január. 22. 05:45","title":"Vagy egy 165 éves ember is szavazhat a török választáson, vagy valaki csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején érkeznek, azok is részesülhetnek benne.","shortLead":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején...","id":"20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94575332-6b15-49c1-8b02-0ee541ce1f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","timestamp":"2019. január. 22. 11:30","title":"A pápa látogatásának napjaira is kiterjesztik a csíksomlyói búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12138c2d-e065-4a08-be20-581d1926ff75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilok teljesítményét elemző és összehasonlító AnTuTu érvényben lévő toplistáján tarolnak a játékra tervezett mobilok.","shortLead":"A mobilok teljesítményét elemző és összehasonlító AnTuTu érvényben lévő toplistáján tarolnak a játékra tervezett...","id":"20190122_antutu_benchmark_legerosebb_androidos_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12138c2d-e065-4a08-be20-581d1926ff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbdf7c4-20d7-4256-80b4-c8618edc9dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_antutu_benchmark_legerosebb_androidos_telefonok","timestamp":"2019. január. 22. 19:03","title":"Az öné is köztük van? Most éppen ezek a világ legütősebb androidos telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a mai routerek legnagyobb hibája, hogy túlságosan könnyen használhatók, emiatt pedig a bekapcsolás után meg is feledkezünk róluk. Pedig ez nagyon nem szerencsés dolog.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a mai routerek legnagyobb hibája, hogy túlságosan könnyen használhatók, emiatt...","id":"20190123_router_hacker_kibertamadas_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ad8fda-01f8-4a12-8d54-0c3c5f0b55f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_router_hacker_kibertamadas_adatlopas","timestamp":"2019. január. 23. 09:03","title":"Ha wifi van otthon, ellenőrizze a routerét – ha régebbi, szinte biztos, hogy bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]