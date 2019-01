Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markusovszky téren, egy többszintes lakóépületben keletkezett tűz. ","shortLead":"A Markusovszky téren, egy többszintes lakóépületben keletkezett tűz. ","id":"20190123_Nagy_tuz_van_a_IX_keruletben_tobb_tuzolto_is_a_helyszinre_tart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfcab2a-5a7d-4b2a-97a9-e0dfdba8c587","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nagy_tuz_van_a_IX_keruletben_tobb_tuzolto_is_a_helyszinre_tart","timestamp":"2019. január. 23. 21:21","title":"Nagy tűz van a IX. kerületben, több tűzoltó is a helyszínre tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015 körül lesz eurónk – erről szóltak a hírek tíz évvel ezelőtt. Elkészítettük a 10 years challenge-et a magyar gazdaság szemszögéből.","shortLead":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015...","id":"20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf4f61-4c82-4f9f-b65a-0cc23902dcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","timestamp":"2019. január. 24. 18:10","title":"10 years challenge: Gyurcsánytól indult, és ide jutott Magyarország tíz év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság. Janukovics bűne hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet.","shortLead":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság...","id":"20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b07b1-9894-406e-954c-2f5671d40934","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","timestamp":"2019. január. 24. 17:05","title":"13 évet kapott Viktor Janukovics volt ukrán államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le a képeket. ","shortLead":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le...","id":"20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf1399-ae1d-42f7-a773-006bc48b3fda","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","timestamp":"2019. január. 24. 20:50","title":"Rendőrségi razzia miatt hiúsult meg Hitler idilli tájképeinek az árverése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint egy évvel ezelőtt az EU-s minimumhoz kellett volna igazítani a cigaretták jövedéki adóját, ez még mindig nem történt meg.","shortLead":"Több mint egy évvel ezelőtt az EU-s minimumhoz kellett volna igazítani a cigaretták jövedéki adóját, ez még mindig nem...","id":"20190124_Figyelmeztetest_kapott_a_kormany_tovabb_kell_dragulnia_a_cigarettanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f04e5-1220-4340-89df-dd0409792c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Figyelmeztetest_kapott_a_kormany_tovabb_kell_dragulnia_a_cigarettanak","timestamp":"2019. január. 24. 15:30","title":"Figyelmeztetést kapott a kormány, tovább kell drágulnia a cigarettának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága felett. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága...","id":"20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff519eb-b43a-468d-89d9-686e1b3d8def","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Bekebelezi a Media Markt a Tesco egyik lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","shortLead":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","id":"20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2df58c-064a-4b5b-afe1-afaf3bd10d19","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. január. 24. 10:39","title":"A Fiumei úti sírkertben temetik el Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott az égitestbe.","shortLead":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott...","id":"20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ba3e9-49f1-4567-84b9-ea878945dd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","timestamp":"2019. január. 23. 20:33","title":"Ilyet se láttak még: fogyatkozás közben csapódott meteorit a Holdba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]