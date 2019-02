Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d02fe39-26d8-4898-8309-e9d898fb0463","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó nyolcvan műtárgyat mutatnak majd be a kiállításon. ","shortLead":"A szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó nyolcvan műtárgyat mutatnak majd be...","id":"20190204_Andy_Warhol_kiallitas_lesz_Bekescsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d02fe39-26d8-4898-8309-e9d898fb0463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4dd89d-1dad-47fd-8a77-a092d161bc96","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Andy_Warhol_kiallitas_lesz_Bekescsaban","timestamp":"2019. február. 04. 14:50","title":"Andy Warhol-kiállítás lesz Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","id":"20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eae71e-3e93-411b-a307-2776f58774ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2019. február. 04. 06:58","title":"Majdnem ezer forint a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","shortLead":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","id":"20190205_viber_10_frissites_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3194f4d-536f-4730-b248-7ab6061644ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_viber_10_frissites_android_ios","timestamp":"2019. február. 05. 08:03","title":"Nyissa meg a Vibert, máshogy néz ki és új funkciók is jöttek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","shortLead":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","id":"20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79ee2-fc2c-4420-ad51-910f70734688","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","timestamp":"2019. február. 05. 08:36","title":"Nem Sargentini küldte el az Echo Tv-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy romlik az orosz polgárok életszínvonala, az ismert ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij egy országos független szakszervezet létrehozásával igyekszik maga mögé állítani az elégedetlen milliókat.","shortLead":"Ahogy romlik az orosz polgárok életszínvonala, az ismert ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij egy országos független...","id":"20190203_Navalnij_most_egy_fuggetlen_szakszervezettel_probal_meg_szembe_szallni_a_Kremllel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9772dbdc-7b31-4e75-9003-aa581ec42ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Navalnij_most_egy_fuggetlen_szakszervezettel_probal_meg_szembe_szallni_a_Kremllel","timestamp":"2019. február. 03. 15:03","title":"Navalnij most egy független szakszervezettel próbál meg szembe szállni a Kremllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","shortLead":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","id":"20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946c33-3749-4d21-9db9-8512e0719fef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","timestamp":"2019. február. 04. 09:35","title":"Kezdje a hetet egy cuki bébibálnával, és nem bánja meg - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","shortLead":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","id":"20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec33ee50-3031-4917-b15f-a71cf413b55d","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 09:15","title":"Több mint tízezer Audi nem készült el a győri sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e682403d-8178-4e78-865d-5cc1e40cd585","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Deutsch könnyesre röhögős szmájlival értékelte a baloldali előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]