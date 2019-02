Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","shortLead":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","id":"20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946c33-3749-4d21-9db9-8512e0719fef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","timestamp":"2019. február. 04. 09:35","title":"Kezdje a hetet egy cuki bébibálnával, és nem bánja meg - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","shortLead":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","id":"20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad40e2c-a771-4cda-992b-4b2bc32a1e32","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","timestamp":"2019. február. 04. 08:48","title":"Ma eldőlhet, lesz-e tescós sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e682403d-8178-4e78-865d-5cc1e40cd585","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Deutsch könnyesre röhögős szmájlival értékelte a baloldali előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a9596f-c4a9-4c8a-a6bb-fed00f1c04fe","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Babzsák, csocsóasztal, színes zsinórokon lógó égők, bringatároló a falon, és már kész is a trendi munkahely? Bár a kreatív folyamatokat, a tervezést valóban segíthetik a színes nagy terek és a jó hangulatú sarkok, de bármilyen jók, inspirálók legyenek is a munkakörülmények, a vállalat tevékenysége, belső filozófiája, képviselt értékei és etikai alapállása legalább ennyit számít.\r

