[{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 28 éves Emiliano Sala gépe két hete zuhant le, a roncsot két napja fedezték fel Guersney szigeténél.\r

\r

","shortLead":"A 28 éves Emiliano Sala gépe két hete zuhant le, a roncsot két napja fedezték fel Guersney szigeténél.\r

\r

","id":"20190207_Megtalaltak_es_kiemeltek_a_repuloszerencsetlensegben_elhunyt_labdarugo_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5871eb74-4f10-45ca-9a6c-e3d7db93e129","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Megtalaltak_es_kiemeltek_a_repuloszerencsetlensegben_elhunyt_labdarugo_holttestet","timestamp":"2019. február. 07. 09:17","title":"Kiemeltek egy holttestet a Salával lezuhant repülőgép roncsai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ac977-5891-460b-8cef-7830cfad0837","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 747 milliárd forintot utaltak helyi önkormányzatoknak 2018-ban a központi költségvetésből a Napi.hu összesítése szerint. Többek között Kenderes is igen jól járt.","shortLead":"Összesen 747 milliárd forintot utaltak helyi önkormányzatoknak 2018-ban a központi költségvetésből a Napi.hu...","id":"20190207_onkormanyzat_kozponti_koltsegvetes_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206ac977-5891-460b-8cef-7830cfad0837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f50df19-e756-47b3-ae05-818833631982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_onkormanyzat_kozponti_koltsegvetes_tamogatas","timestamp":"2019. február. 07. 13:25","title":"Horthy 4500 lelkes szülővárosa 1,2 milliárdot kapott az államtól tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Műtétje után kiengedték a kórházból az olimpiai bajnok Liu Shaoangot, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai világkupaversenyének pénteki napján kézközépcsonttörést szenvedett.","shortLead":"Műtétje után kiengedték a kórházból az olimpiai bajnok Liu Shaoangot, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai...","id":"20190205_liu_shaoang_keztores_mutet_short_track_rovidpalyas_gyorskorcsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a901888d-90d8-440a-b06c-6814c8ce0eae","keywords":null,"link":"/sport/20190205_liu_shaoang_keztores_mutet_short_track_rovidpalyas_gyorskorcsolya","timestamp":"2019. február. 05. 17:08","title":"A vébébe kerülhet Liu Shaoangnak a kéztörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker álláspontja azonban egyértelmű: a megállapodás nem tárgyalható újra. ","shortLead":"Jean-Claude Juncker álláspontja azonban egyértelmű: a megállapodás nem tárgyalható újra. ","id":"20190205_Theresa_May_uj_Brexitjavaslatokkal_megy_Brusszelbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c4c55-9c1d-48e3-878c-55973c5284ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Theresa_May_uj_Brexitjavaslatokkal_megy_Brusszelbe","timestamp":"2019. február. 05. 15:51","title":"Theresa May új Brexit-javaslatokkal megy Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","shortLead":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","id":"20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc612b9-7c1f-4bfa-8168-f2817f44d668","keywords":null,"link":"/sport/20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","timestamp":"2019. február. 05. 17:42","title":"Döntött a jövőjéről a Győr sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","shortLead":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","id":"20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a394d6-e48b-498b-bb19-dbd27f927ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","timestamp":"2019. február. 06. 19:49","title":"Meghalt Repülős Gizi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás megállapításai szerint.","shortLead":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás...","id":"20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a5f4f6-4cdd-4418-8fd4-95ba9fccbee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. február. 07. 14:03","title":"Annyit mesterkedett az ember a Földön, hogy megváltozik az óceánok színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","shortLead":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","id":"20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab80769-2435-421e-b68d-3412ac61d681","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","timestamp":"2019. február. 06. 07:17","title":"12,5 hektárnyi erdőt fognak kiirtani a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]