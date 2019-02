Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen nem derült ki. ","shortLead":"Természetesen nem derült ki. ","id":"20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac051e1-b23c-4e23-ae91-736576aadceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","timestamp":"2019. február. 07. 15:52","title":"Rákérdeztek Orbánnál, mikor áll ismét a sajtó elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Microsoft sem tekinti böngészőnek az Internet Explorert. A cég egyik kiberbiztonsági szakértője szerint nagy kockázatot vállal az, aki még mindig ezt használja böngészésre.","shortLead":"Már a Microsoft sem tekinti böngészőnek az Internet Explorert. A cég egyik kiberbiztonsági szakértője szerint nagy...","id":"20190208_internet_explorer_microsoft_bongeszo_microsoft_edge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c795b423-df50-494e-934b-c11f932152c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_internet_explorer_microsoft_bongeszo_microsoft_edge","timestamp":"2019. február. 08. 18:33","title":"Még mindig Internet Explorert használ? Akkor van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Túltolta a zabálást a regnáló elit, így rá kell fanyalodjon a kutatók pénzére is.\r

\r

","shortLead":"Túltolta a zabálást a regnáló elit, így rá kell fanyalodjon a kutatók pénzére is.\r

\r

","id":"20190208_Gyarmathy_Eva_A_tudomanyos_gazszerelo_szuletese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9598538-da4b-42e9-8fa7-3562b8f12e7b","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Gyarmathy_Eva_A_tudomanyos_gazszerelo_szuletese","timestamp":"2019. február. 08. 15:10","title":"Gyarmathy Éva: A tudományos gázszerelő születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja a megosztottság ellen az író. ","shortLead":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja...","id":"20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f652583-820d-4386-a198-a770e209521c","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","timestamp":"2019. február. 07. 13:36","title":"Lackfi János: A megoszthatatlan társadalom itt van közöttünk, csak észre kell venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt jelenleg ápolják, miután korábban többször is megműtötték őt egy késeléses merénylet okozta súlyos sérüléseivel.","shortLead":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt...","id":"20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd72430-6ab4-4758-870a-343ef061a535","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","timestamp":"2019. február. 08. 13:57","title":"Tüdőgyulladást kapott a műtétje után a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatát, ami megtiltotta a Lánchídra vasárnapra tervezett demonstrációt. Az ítélet szerint a rendőrség figyelmen kívül hagyta az együttműködés és az érdemi egyeztetés kötelezettségét – írja közleményében a Társaság a Szabadságjogokért.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte...","id":"20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f44d28-6d93-45e1-8747-f3e69072bc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","timestamp":"2019. február. 07. 12:53","title":"A rendőrség nem tilthatja be a vasárnapi, Lánchídra tervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb jéghegyéhez, az Antarktiszról 2017-ben leszakadt A68 jégtömbhöz indul tudományos expedíció a héten.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb jéghegyéhez, az Antarktiszról 2017-ben leszakadt A68 jégtömbhöz indul tudományos expedíció...","id":"20190207_antarktisz_a68_jegtomb_larsen_c_bas_polarstern_weddel_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a63074-34c5-4376-b6da-77dbc37a6aa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_antarktisz_a68_jegtomb_larsen_c_bas_polarstern_weddel_tenger","timestamp":"2019. február. 07. 19:03","title":"Nekiveselkednek a kutatók az 5800 négyzetkilométeres jéghegynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen kiszerveznék a kutatóintézeteket az új terv szerint, egyeseket meg is szüntetnének, az MTA egyszerű köztestületnek maradna meg. ","shortLead":"Teljesen kiszerveznék a kutatóintézeteket az új terv szerint, egyeseket meg is szüntetnének, az MTA egyszerű...","id":"20190207_Palkovics_uzent_az_MTAnak_igy_vernek_szet_az_akademiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221e2ea8-10a9-4cdc-ab79-a1f477d3a369","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Palkovics_uzent_az_MTAnak_igy_vernek_szet_az_akademiat","timestamp":"2019. február. 07. 17:10","title":"Kifilézné Palkovics az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]